¤¤ç¤¦¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ ½ê¡¹¤Ç±« ¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ÏÆüº¹¤·¤¬Ìá¤ë¤â½µËö¤ÏºÆ¤ÓÆÞ¤ê¤ä±«¤« °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê10/15 Ãë¡Ë
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï22.8¡î¤Ç¡¢Ä«¤«¤é²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤²¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Î¸á¸å¤Ï°ìÉô¤ÇÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÞ¤ê¶õ¤ÎÂ³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»°½Å¸©ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç24¡îÁ°¸å¤È¡¢ÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¶¶¤Ï´ÑÂ¬µ¡´ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Á°Æü¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¤¢¤¹ÌÚÍËÆü¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¶âÍËÆü¤ÏÆüº¹¤·¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢½µËö¤ÏºÆ¤ÓÆÞ¤ê¤ä±«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤â±À¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤â¼¡Âè¤Ë½©ËÜÈÖ¤ÎÎÃ¤·¤µ¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤äµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
