µÈÂôÎ¼¡Ö²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¡×±Ñ¸ì¤ËÄ©Àï¡¡¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£¤Î¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ä¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¤â¾Ð´é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö£Ð£ï£ë£å£í£ï£î¡¡£Ì£Å£Ç£Å£Î£Ä£Ó¡¡£Ú¡¾£Á¡×¡Ê£±£¶ÆüÈ¯Çä¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¡¦ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤Î¿·£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÂô¤Ï¡¢£Ã£Í°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤£Ã£Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¿·ºîÈ¯Çä¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±Æü¡£¡ÖËÍ¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Öº£¤¼¤Ã¤Æ¡¼Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö±Ñ¸ì¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡££Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£¸»þ¡Ë¤Ë±Ñ¸ì¶µ»ÕÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¤â±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤¿¤é¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¤«¤é¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¤Ã¤«¤±¤Ç³¤³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢µÈÂô¤¬¼ç±é¤·¡¢¶½¶È¼ýÆþ£±£µ£°²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤òÇ°Æ¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£µÈÂô¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¤¬¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¡½£Ú¡¾£Á¡×¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥·¥ê¡¼¥º£±£±ºîÌÜ¤Î´°Á´¿·ºî¡£ËÁ¸±¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼£Ø¡¦£Ù¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ãë¤ÈÌë¤ÎÆóÌÌÀ¤ò»ý¤ÄÅÔ»Ô¡¦¥ß¥¢¥ì¥·¥Æ¥£¡£Î¹¹Ô¤Ç¥ß¥¢¥ì¥·¥Æ¥£¤òË¬¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¹¤Çµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤ä»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£