主人公とお揃いの服を着たピカチュウも登場！ポケモン『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』発売記念イベントレポート
2025年10月16日(木)に発売される『ポケットモンスター』シリーズの最新作『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』
その発売記念イベントが開催！
俳優の吉沢亮さんと池田エライザさんをはじめとする豪華ゲストが登壇し、CM撮影時のエピソードや、ゲームのマルチ対戦を体験。
『Pokémon LEGENDS Z-A』の主人公とお揃いの服を着たピカチュウもサプライズ登場しました☆
『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』発売記念イベントレポート
開催日：2025年10月15日(水)
続きを見る
CM撮影エピソードや、挑戦したいことについて語るクロストークセッション
新CM「ミアレシティにぜってーおいで昼から夜篇」に出演した
吉沢亮さん、
池田エライザさんが登壇し、撮影時のエピソードを披露。
CM撮影中の印象深い瞬間として「ポケモンの世界観にどっぷり浸かれる演出」に触れ、「あのセットに入るだけでテンションが上がった」と話しました。
特に、撮影時のライティングや風の演出が、まるでゲームの中に入り込んだかのようなリアルな感覚だったそうです。
また、ゲームの舞台となる“ミアレシティ”の昼と夜の二面性や、
冒険にちなんだ「探索・探求」についてのトークを展開しました。
また、ぜってー挑戦したいこととして、「これからは海外に出て、英語での仕事にもチャレンジしたい」と意欲を語りました。
豪華ゲストによる白熱のマルチ対戦！
『Pokémon LEGENDS Z-A』の大きな魅力の一つであるマルチ対戦を、吉沢亮さん、池田エライザさん、オズワルドのおふたりが実際に体験。
会場の大型スクリーンに映し出された白熱のバトルは、会場を大いに盛り上げました。
ゲームの感想や、プレイを通じて感じた魅力をゲストの皆さんが熱く語りました。
豪華ゲストが自身の「メガシンカ」エピソードを披露
今作のもう一つの魅力である「メガシンカ」にちなみ、ゲストの皆さんの幼少期から現在までの“メガシンカ”エピソードについてお話いただきました。
俳優としての成長や、ターニングポイントとなった出来事など、普段聞くことのできない貴重なトークが繰り広げられました。
主人公とおそろいの衣装のピカチュウも登場！
イベントの最後には、『Pokémon LEGENDS Z-A』の主人公とお揃いの服を着たピカチュウがサプライズ登場。
ゲストの皆さんとピカチュウのフォトセッションも行われ、イベントを締めくくりました。
『Pokémon LEGENDS Z-A』商品情報
『Pokémon LEGENDS Z-A』
発売日 ：2025年10月16日（木）予定
※ダウンロードカード／ダウンロード番号の発売も予定しております。
希望小売価格 ：パッケージ版 7,128円（税込）／ダウンロード版 7,100円（税込）
発売 ：株式会社ポケモン
販売 ：任天堂株式会社
制作 ：株式会社ゲームフリーク
対応機種 ：Nintendo Switch/ Nintendo Switch 2
ジャンル ：アクションRPG
販売形態 ：パッケージ版／ダウンロード版
対応言語 ：日本語・英語・欧州スペイン語・ラテンアメリカスペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）
※Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデルでプレイされる場合も、ゲーム内で言語選択が可能です。
CERO ：A
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
発売日 ：2025年10月16日（木）予定
希望小売価格 ：パッケージ版 8,128円（税込）／ダウンロード版 8,100円（税込）
※ダウンロードカード／ダウンロード番号の発売も予定しております。
発売 ：株式会社ポケモン
販売 ：任天堂株式会社
制作 ：株式会社ゲームフリーク
対応機種 ：Nintendo Switch 2
ジャンル ：アクションRPG
販売形態 ：パッケージ版／ダウンロード版
対応言語 ：日本語・英語・欧州スペイン語・ラテンアメリカスペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）
※Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデルでプレイされる場合も、ゲーム内で言語選択が可能です。
・CERO ：A
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』 アップグレードパス
発売日 ：2025年10月16日（木）予定
希望小売価格 ：1,000円（税込）
発売 ：株式会社ポケモン
販売 ：任天堂株式会社
制作 ：株式会社ゲームフリーク
対応機種 ：Nintendo Switch 2
ジャンル ：アクションRPG
販売形態 ：ダウンロード版 ※ニンテンドーeショップ、My Nintendo Storeでお買い求めいただけます。
CERO A
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
©2025 Pokémon.
©1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※画面は開発中のものです。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 主人公とお揃いの服を着たピカチュウも登場！ポケモン『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』発売記念イベントレポート appeared first on Dtimes.