Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼ìÐÎÏ»Û½¸ÃÄ¤Î¿·¥¨¥Í¼ÖÈÎÇä¡¢9·î¤Ï19.4¡óÁý
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢ìÐÎÏ»Û½¸ÃÄ¡Ê¥»¥ì¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿9·î¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡ËÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ19.4¡óÁý¤Î4Ëü4678Âæ¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤ÁÄÌ¿®µ¡´ïÂç¼ê¤Î²Ú°Ùµ»½Ñ¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¹âµé¿·¥¨¥Í¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌä³¦¡ÊAITO¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï15.1¡óÁý¤Î4Ëü1249Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Á9·î¤ÎÎß·×¤Ï30ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤Æ30Ëü4629Âæ¤Ë¾å¤ê¡¢¤¦¤Á¡ÖÌä³¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï27Ëü6203Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌä³¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎß·×Ç¼¼ÖÂæ¿ô¤Ï80ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¡¢Ãæ¹ñ¹âµé¿·¥¨¥Í¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ¼¼ÖÂæ¿ô¤ÎºÇÂ®µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌä³¦¡×¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×Â¿ÌÜÅª¼Ö¡Ë¡ÖM9¡×¤ÎÎß·×Ç¼¼ÖÂæ¿ô¤Ï24ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬50Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¹âµé¼Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡ÖM8¡×¤âÇä¤ì¹Ô¤¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢Îß·×Ç¼¼ÖÂæ¿ô¤Ï10ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¡¢ÈÎÇä²Á³Ê40Ëü¸µ°Ê¾å¤Î»Ô¾ì¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£