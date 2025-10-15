Ž¢¥¢¥ó¥Á¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©Ž£ÂçºåËüÇî¤¬"ÂçÀ®¸ù¤·¤¿"Ìõ
»¶¡¹¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ¡¤«¤ì¤¿¡×¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ä¿Íµ¤¼Ô¡Ä¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤ÈÆ±¤¸±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¥¥ã¥é
10·î13Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î²ñ´ü¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ´üÃæ¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼ÔÁí¿ô¤Ï¡¢2557Ëü8986¿Í¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î2820Ëü¿Í¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâ³«ºÅ¤ÎËüÇî¤Ç¤Ï1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¡Ê6422Ëü¿Í¡Ë¤Ë¼¡¤°¡¢2ÈÖÌÜ¤Î½¸µÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèË¬¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÍ½ª¤ÎÈþ¡É¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³«ËëÁ°¤ÏÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¡¢³«ËëÁ°¸å¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤À¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî
»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ËÜËüÇî¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢Í½»»¤ä·ÐºÑ¸ú²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ê¤É¤«¤é¡¢³«ºÅ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤äÈãÈ½¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤á¤°¤ëÃÌ¹ç»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËüÇî¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÂçºåÉÜ¤Ï¡¢ÅÅÄÌ¤äÇîÊóÆ²¤Ê¤ÉÂç¼ê¹¹ð²ñ¼Ò¤Î¿·µ¬¶ÈÌ³¤ÎÆþ»¥»²²Ã»ñ³Ê¤òÄä»ß¤·¤¿¡£
¸ÞÎØ¤ÈËüÇî¤Ç¤Ïµ¬ÌÏ¤âÍ½»»¤âÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¼«¿È¤â¼ã¼ê¤Î¤³¤í¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Å»ö¤Ï¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤È¡¢Íø³²¤ä´Ø·¸¤ÎÄ´À°¤À¡£
ÅÅÄÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç¼ê¹¹ð²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Î¥×¥í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È±ø¤ì»Å»ö¡É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»Å»ö¤ò´Ý¤´¤ÈÀÁ¤±Éé¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢Èà¤é¤ÎÉÔºß¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÀß±Ä¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢·úÀßÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£º®»¨¤ä¸òÄÌ¤ÎÌäÂê¤ä¡¢ÌÔ½ë¡¦±«Å·»þ¤ÎÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥æ¥¹¥ê¥«¡Ê¥Ï¥¨¤ÎÃç´Ö¡Ë¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Í½Ìó¤ÎÈÑ»¨¤µ¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤ËÍè¾ìÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö»à¤Ë·ô¡×¤ÎÌäÂê¡¢¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏÌäÂê¤Ê¤É¤âµ¯¤¤¿¤ê¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÎÃæ¿´¤ò¤°¤ë¤ê¤È°Ï¤à¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Ï·úÀßÈñ¤Ë344²¯±ß¤òÍ×¤·¡¢¡ÖÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·³«ºÅÃæ¤Ï¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤â¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³«Ëë¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÍèË¬¼Ô¤Î¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÏÀÄ´¤Ï½ù¡¹¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ØÀ¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÍèË¬¼ÔÁý¤È¾ÃÈñ³èÆ°¤â´Þ¤á¤¿¼ûÍ×ÁýÂç¡¢º£¸å¤â´Þ¤á¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼³èÍÑ¡¢ÊªÈÎ¤Î¼ý±×¡¢½ÐÅ¸¤·¤¿´ë¶È¤äÅ¹ÊÞ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¸þ¾å¤äÀëÅÁ¸ú²Ì¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê±Æ¶Á¡¢¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤â¡ÖÀ®¸ù¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢³«ºÅ¤·¤¿°ÕµÁ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÖÈãÈ½Åª¤ÊÀ¤ÏÀ¡×¤¬½¸µÒ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡©
ËüÇî¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢³«ËëÁ°¤ÎÊóÆ»¤ÏÈãÈ½Åª¤ÊÏÀÄ´¤¬Èó¾ï¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤¿¤À¡¢°É¾¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µ¿Ìä¤Ï»Ä¤ë¡£
23Ç¯1·î¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö»¿À®¡Ê45¡ó¡Ë¡×¤È¡ÖÈ¿ÂÐ¡Ê46¡ó¡Ë¡×¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»¿À®¡×¤Ï36¡ó¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡Ö»¿À®¡×¤Ï60¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾¹âÅìÄã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢ËüÇî³«ËëÁ°¸å¤ËÎ¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ç´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´ØÀ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËüÇî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³«ËëÁ°¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
Á´¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤äºßµþ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅìµþ¤Î´¶³Ð¤«¤éÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢³«ºÅÃÏ¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¿Í¡¹¤È¤Î²¹ÅÙ´¶¤Ï¤À¤¤¤Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹¥°ÕÅª¤ÊÊóÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ËüÇî¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¹¥°ÕÅª¤ÊÊóÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤¬¡Ö¶¯°ú¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸¢ÎÏ¤Ë¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸¢ÎÏ¤Î´Æ»ë¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÇ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈãÈ½Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸øÅª¸¢ÎÏ¤Î¹ÊóÇÞÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡ÖÉ¾²Á¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÌµÍý¤ÊÏÃ¤À¡£ËüÇî¤Ø¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³«Ëë¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Åö½é¤ÎÉ¾È½¤¬°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍèË¬¼Ô¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÍ½ÁÛ¤¬Î¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢¹¥°ÕÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ý¥³¥ß¤òÀ¸¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¿å¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥é¥¶¡×¤Ç¤Ï¡¢³¤¿å¤«¤é´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥éÂ°¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢6·î¤Ë¤ÏÌó1¥ö·î´Ö¡¢¥·¥ç¡¼¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤ÏÁ°É¾È½¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¼ÂºÝ¤Ë¡¢³«ËëÄ¾¸å¤«¤é¡Ö¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÈãÈ½¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍèË¬¼Ô¤Î¸ý¥³¥ß¤Ï¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
É®¼Ô¤â³«Ëë1¥«·î¸å¤Î5·îÃæ½Ü¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¾åµ¤Î¸ý¥³¥ß¤ÈÆ±ÍÍ¤Î´¶ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº®»¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔ²÷¤Ê¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÄê»þ´ÖÂÔ¤Æ¤Ð¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢ËüÇî¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
7·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Ï¡¢³«±éÁ°¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤â¹¥°ÕÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤È¸½ÃÏ¤Îº®»¨¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢°É¾¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏÈó¾ï¤ËÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡È´ØÀ¾¡É¤À¤«¤é¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤âËüÇî¤âÀ®¸ù¤·¤¿
ËüÇî¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤À¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡Ö¶²¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¹¤³¤Ö¤ëÉ¾È½¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¼«¿È¤Ï¡¢ËüÇî¤ÏÀµÄ¾¼ºÇÔ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤ÆÃ°ÛÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
ºÇ½é¤ÏÉ¾È½¤Î°¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë½¾¤Ã¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÁÀ¤¤¤Î¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
Îà»÷»öÎã¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤»¤ó¤È¤¯¤ó¡×¤À¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï2010Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê¿¾ëÁ«ÅÔ1300Ç¯µÇ°»ö¶È¡ÊÊ¿¾ëÁ«ÅÔ1300Ç¯º×¡Ë¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤ÈÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆàÎÉ¸©¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤»¤ó¤È¤¯¤ó¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§ÆàÎÉ¸©¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Çò»æÅ±²ó¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾±¿Æ°¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢Èó¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ë¡È»ÔÌ±±¿Æ°¡É¤Þ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤»¤ó¤È¤¯¤ó¤Ï½ù¡¹¤Ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÆàÎÉ¸©¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤â¤»¤ó¤È¤¯¤ó¤â¡¢´ØÀ¾¤À¤«¤é¤³¤½ºÎÍÑ¤Ç¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢É®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤ÏÂçºå¤Ë4Ç¯´Ö½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Âçºå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ØÀ¾¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤Ë¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö´ØÀ¾¿Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¼Á¤Ï¿Í¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢°ì³ç¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤ÎÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢´ØÀ¾¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢
¡¦Åìµþ¤Ø¤ÎÂÐ¹³°Õ¼±¤¬¶¯¤¤
¡¦ÃÏ¸µÆâ¤Ç¤ÎÃç´Ö°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢·ëÂ«¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Õ»×·èÄê¤¬¥¹¥à¡¼¥º
¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¤è¤¦¤Ê¡È¹¶¤á¤¿¡ÉÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ØÀ¾¤À¤«¤é¤³¤½ËüÇî¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¡¢À®¸ù¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤¨»×¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Íî¹çÍÛ°ì¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¡Önull²¡×¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¡×¤È¤Ï²¿¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤«
ËüÇî¤â¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡¢¡È¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï³«Ëë¸å¤Ë¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Ï±þ±ç¥â¡¼¥É¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÄËë¤·¤¿¸å¤Ï¡¢³«ºÅ°ÕµÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Ê§¿¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
30Ç¯¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍ¶Ã×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ù»ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢23Ç¯¤ËÍ¶Ã×¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î±ø¿¦¡¦ÃÌ¹ç¤ÎÌäÂê¡¢³«ºÅ·ÐÈñ¤ÎÁýÂç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¬1Ç¯¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥´¥¿¥´¥¿¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Áê¼¡¤°±ê¾å¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¹ñÌ±¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñ²Èµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À®¸ù¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸½Âå¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢Ç§¼±¤ò²þ¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
Ì±¼ç¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢À¤ÏÀ¤ÏÂº½Å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤ÏÀ¤ÏÍÆ°×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤«¤éÆüËÜ¿Í¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÊÀ¾»³ ¼é ¡§ ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢ºùÈþÎÓÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³Ø·²½Ú¶µ¼ø¡Ë