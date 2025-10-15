「500円でも安い！」「奪い合い不可避！」より高機能な100均家電小物

最近ダイソーに高クオリティなヘッドライトが登場して驚いたのも束の間、なんとさらに高機能なヘッドライトが登場していて腰を抜かしました！センサー付きで、手をかざすだけで点灯・消灯の切り替えができる優れもの。光の強さも弱・強と選べて優秀です！角度調整もできるので、アウトドアや手元の作業にも便利ですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報





商品名：センサー付きLEDヘッドライト

価格：￥550（税込）

連続点灯時間（約）：強3.5時間、弱5時間、点滅3.5時間

販売ショップ：ダイソー

セダイソーのヘッドライトに新タイプが登場！

最近ダイソーに専門店レベルのヘッドライトが登場して驚きましたが、またしても新タイプのヘッドライトを発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『センサー付きLEDヘッドライト』という商品です。

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

こちらはセンサータイプなのがポイント！

手をセンサーの前にかざすだけで、点灯・消灯を行えるというハイテクなライトです。





ヘッドバンドは、本体のプレートのスリットに押し込むことで取り付けることができます。

ちなみに角度調整も可能なのが嬉しいポイント。

45度傾けることができるので、お好みの角度に設定して使用できますよ。





充電式なので、乾電池が不要なのも便利！

USB Type-Cケーブルが必要になるのですが、別売りとなっています。

センサーの感度は良好！弱・強モードで切り替えられる◎

センサーの感度は良好で、手をかざすとパッとすぐに点灯します。

ただ、モーションセンサーの感度が思ったより良く、すぐに消灯と点灯が切り替わるのが想定外でした。

手でなくても、物などがライトの正面にくると、ふとした時に消えてしまうのが気になります。

明るさが強弱で切り替えられるので、シチュエーションに合わせて使い分けられるのもGOOD◎

こちらは弱モードで点灯させた様子ですが、6畳の部屋がぼんやりと明るく照らされます。

弱モードは優しい光なので、手元の作業などに便利です！

強モードでは、部屋全体がぼんやり明るく照らされます。

照らされる範囲は広くないものの、ヘッドライトとしては十分な範囲を照らすことができると思います。

夜間のキャンプ場などでトイレに行く際などでも、足元と少し先まで明るく照らしてくれます。

手軽に安全を確保できるほか、両手が空くのが便利です。

今回はダイソーの『センサー付きLEDヘッドライト』をご紹介しました。

アウトドアやいざという時の備えとして、持っておくと安心です！高機能なヘッドライトをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。