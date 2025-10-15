¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¤òÄ¶¤¨¤¿·Ý½ÑºîÉÊ¡×¡Ä¥®¥Í¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿108Ëü¥É¥ë¤Î²«¶â¤Î¥É¥ì¥¹¡á¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Îµ®¶âÂ°¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ºî¤Ã¤¿²«¶â¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥É¥ì¥¹¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¥®¥Í¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯µ®¶âÂ°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¢¥ë¡¦¥í¥Þ¥¤¥¶¥ó¡×¤¬ºî¤Ã¤¿²«¶â¤Î¥É¥ì¥¹¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÈÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏÀè·î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç³«¤«¤ì¤¿»þ·×¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¸«ËÜ»Ô³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥ì¥¹¤Ë¤ÏÌó1¡¥2¥¥í¥°¥é¥à¤Î21¶â¤¬»È¤ï¤ì¡¢¥É¥ì¥¹¤ÎÁí½ÅÎÌ¤Ï8¡¥8¥¥í¥°¥é¥à¤ËÃ£¤¹¤ë¡£²¦´§¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢Æ¬Éô¤ÎÁõ¾þ¤Ê¤É¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤à¤È10¥¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¾®¸¤¤ä¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î½Å¤µ¤À¤È¥®¥Í¥¹¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
¥É¥ì¥¹¤Î²ÁÃÍ¤Ï108Ëü8000¥É¥ë¡ÊÌó1²¯6442Ëü±ß¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ë¡¦¥í¥Þ¥¤¥¶¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ÎÅÁÅýÊ¸ÍÍ¤ÈÊ¸²½°ä»º¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¸½ÂåÅª¤Ê´¶³Ð¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
À½ºî¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊõÀÐ¿¦¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¥É¥ì¥¹¤ÎÆ¬Éô¤ÎÁõ¾þ¤ÏÃÏ°èÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Éé¿´¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢ÏÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç·¿¤Î¶â¤ÎÏÓÎØ¤ÏÅÁÅýÁõ¿È¶ñ¤ÎÍ¥²í¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥®¥Í¥¹¤Ï¡Ö³Æ¼ïÊõÀÐ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤Ï¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ëµ±¤¯¡£Ã±½ã¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¤òÄ¶¤¨¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£