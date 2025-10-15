É¹Àî¤¤è¤·¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¡ßÀõÁÒÂç²ð¤Ë¤è¤ëPANDORA¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¿·¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¶Ê¤òÇÛ¿®³«»Ï¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë
¡¡²Î¼ê¡¦É¹Àî¤¤è¤·¤Î¿·¶Ê¡ÖParty of Monsters-PANDORA remix-¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦15Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ï11·îÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKIINA.¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹²»¸»¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡ª¡È¥Ñ¡¼¥â¥ó¡É¥°¥Ã¥º
¡¡¸¶¶Ê¡ÖParty of Monsters¡×¤Ï¡¢6·î¤Ë¡È¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ßÉ¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¡ÉÌ¾µÁ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¿§¤Î¶¯¤¤³Ú¶Ê¡£¼ª¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡ÖPa Pa Pa Party of Monsters Monsters Monsters¡×¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢É¹Àî¤¬¿·¤¿¤Ê²»³ÚÉ½¸½¤ËÄ©¤ó¤À1¶Ê¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²óÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¾®¼¼¤ÈÀõÁÒÂç²ð¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦PANDORA¤«¤é¡¢ÀõÁÒ¤¬¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¸¶¶Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ê¥º¥à¤È¥Ó¡¼¥È¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢É¹Àî¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬PANDORA¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¡¢»É·ãÅª¤Ç¹âÍÈ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡È¥Ñ¡¼¥â¥ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÆ±¶Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿SNS¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö#¥Ñ¡¼¥â¥óÁª¼ê¸¢¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£TikTok¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´¶ÁÛ¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É¹Àî¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¤Ç¤Ï10·î¸ÂÄê¤Î¡È¥Ñ¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¥Í¥ë¡É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢17Æü¤Ë¤ÏÂçÊ¬¡¦iichiko¥Û¡¼¥ë¤Ç¡È¥Ñ¡¼¥â¥ó¤Ì¤¤¡Ê¥¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¡Ë¡É¤ÎÈÎÇä¤â¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡£
¡¡¡ØKIINA.¡Ù¤Ï¡¢É¹Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¶Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¼ýÏ¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£
