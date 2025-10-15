100均で何気なく買ったら手が止まらん…あの人気グルメがスナックに？！激うまおやつ

大人世代にはなじみ深いであろう、あのロングセラー商品のスナックをダイソーで発見！根強いファンも多い大人気グルメ「チキチキボーン」そのものの味付けで、おやつにもおつまみにもぴったり。軽い食感でカロリー控えめ、ピリッとスパイシーな味わいがクセになる、食べ始めると手が止まらなくなる危険なおやつです♡

商品情報

商品名（左から）：チキチキボーン味の鶏むねチップス／チキチキボーン味の鶏むねチップス 瀬戸内レモン味

価格：各￥108（税込）

内容量：各20g

販売ショップ：ダイソー

あのロングセラー商品のスナックがダイソーに売ってるよ！『チキチキボーン味の鶏むねチップス』

日本ハムが販売するロングセラー商品、チキチキボーン。皆さんはご存じでしょうか？

スパイシーな味付けの骨付きフライドチキンで、ジューシーで食べ応えがあり、一度食べればやみつきになる大人気グルメです。

大人世代にはなじみ深い人も多く、子供の頃から慣れ親しんだ味として根強いファンが多い印象があります。

そんなチキチキボーンのスナックをダイソーの食品売り場で発見！

鶏肉を使用したチップスで、2種類あったので1つずつ購入して食べ比べてみました。

食べ始めると手が止まらない…！おやつにもおつまみにも◎

オリジナル味は、チキチキボーンの味そのもの！スパイシーな香りに、ピリッとペッパーが効いた濃いめの味付けがクセになります。

脂っこさがなく、軽い食感で、鶏肉そのものというよりはおせんべいに近い感じです。1袋あたり93kcalとカロリー控えめな割に、結構ボリュームがあるように思いました。

味が濃いめなので、食べ進めるとお茶やお水が欲しくなります。噛み応えも相まって、お水とスナックでお腹がかなり膨らみましたよ。

おつまみにもぴったりな味付けで、砕いておにぎりの具にしても美味しそうです。

瀬戸内レモン味は、甘酸っぱい系の味付けで、さわやかな酸味がガツンと来ます。

鶏肉のうまみが噛み締めるほどに口に広がり、軽い食感ながら満足感のある味わいで、一度食べ始めると手が止まりません！

カロリーは1袋あたり95kcalとこちらも控えめ。100円で満足感のあるおやつが食べたいときにおすすめです。

今回はダイソーの『チキチキボーン味の鶏むねチップス』をご紹介しました。

チキチキボーンがお好きな方はもちろん、スナック好きの方にもぜひ食べていただきたい一品です。ダイソーで見かけたら、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。