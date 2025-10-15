¡ØÈï¹ð¿Í¡Ù¡Ø¥¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ò¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ù¤Ê¤É¡Ä¥Á¥½¥ó½Ð±éºîÉÊ¾Ò²ð¡¡ABEMA¤Ç10·îÌµÎÁÇÛ¿®
ABEMA¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥½¥ó¤Î½Ð±éºîÉÊ¤ò10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£12Æü¤È13Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¤·¤¿¥Á¥½¥ó¤Î½Ð±éºîÁ´11ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢¡ØÈï¹ð¿Í¡Ù¡Ø¥¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ò¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ù¡Ø¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù°å»Õ¥è¥Ï¥ó¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØÈï¹ð¿Í¡Ù¤Ç¥Á¥½¥ó±é¤¸¤ë¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏ¸¡¤Î¥¨¡¼¥¹¸¡»ö¡¦¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¤Ï¡¢ÀµµÁ´¶¤È¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÉÔÀµ¤òÄÉ¤¦ÉÒÏÓ¸¡»ö¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆüÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÏºÊ¤ÈÌ¼¤ò»¦¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÉþÌò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4¥ö·îÊ¬¤Îµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ²±¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿Ç¨¤ì°á¤òÀ²¤é¤·¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤òË½¤¯¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Éü½²·à¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û´ãÎÏ¤¬¶¯Îõ¡ª°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥Á¥½¥ó
¡¡¡Ø¥¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ò¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥½¥ó±é¤¸¤ëºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¥Á¥ã¡¦¥É¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ê²òÎ¥ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¡ÊÂ¿½Å¿Í³Ê¾ã³²¡Ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¿Í³Ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àº¿À²Ê°å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤Î½ý¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²áµî¤ÎÈëÌ©¡¢¿Í³Ê¤¿¤Á¤Î¾×ÆÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¸¥ó¤È¤Îå«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ìþ¤·¤ÈºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥ç¥ó·Ù»¡½ð¤ÎËãÌôÁÜºº¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹·º»ö¤Ç¥Á¥½¥ó±é¤¸¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥ó¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯À©Åª¤ËËãÌôÃæÆÇ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà¤¬²áµî¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤ä»à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í§¾ð¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¼´¤Ë¿¿¼Â¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¿´ÍýÈÈºáÁÜºº¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø°å»Õ¥è¥Ï¥ó¡Ù¤Ç¥Á¥½¥ó±é¤¸¤ë¥Á¥ã¡¦¥è¥Ï¥ó¤Ï¡¢Å·ºÍÅª¤ÊËã¿ì²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¡¢áÖÄË¼£ÎÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼10ÉÃ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É½Ö»þ¤ËÉÂ¾õ¤ò¸«È´¤¯ºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆËö´ü´µ¼Ô¤Î°Â³Ú»à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£½Ð½ê¸å¡¢ºÆ¤Ó°å»Õ¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊáÖÄË¼£ÎÅ²Ê¡Ë¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£°åÎÅÎÑÍý¤äÂº¸·»à¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÄË¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö°åÎÅ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ø¥Ü¥¹¤ò¼é¤ì¡Ù¤ä¡¢¡Ø²¦¤Î½÷¡Ù¡Ø¥¿¥ó¥¿¥é¡Á¥¥ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¡Ù¤Ê¤É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ä»þÂå·à¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Á¥½¥ó½Ð±éºî¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Á¥½¥ó½Ð±é¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁºîÉÊ°ìÍ÷
Èï¹ð¿Í
ÂÀÍÛ¤ò¤Î¤ß¹þ¤á
²¦¤Î½÷
¥Ü¥¹¤ò¼é¤ì
¥¥ë¥ß¡¼¡¦¥Ò¡¼¥ë¥ß¡¼
¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó ±¿Ì¿¤Î°¦
¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤Ï»ä¤È°ì½ï¤Ë
¥¿¥ó¥¿¥é¡Á¥¥ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë
¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó
°å»Õ¥è¥Ï¥ó
ÂçÉ÷¿å
