¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡Ê°ËÆ£½Ó²ð¡¢È«ÃæÍª¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ê¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¡Ë¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¡ÈÃµº÷¡É¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤ÎÇº¤ß¤òµÈÂô¤¬¸ì¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥É¥¢¤ò¡¢°ìÈ´¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¤ò»¶ºö¡¢1¿Í¤´¤Ï¤ó¡×¤Èµ¤·¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤«¤ò·è¤á¤º¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¤ò»¶ºö¤·¤Æ1¿Í¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯µÙ¤ß¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£1¿Í¤Ç³¹»¶ºö¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë½ñ¤¯¥Í¥¿¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÈÂô¤ÈÃÓÅÄ¤¬¡Ö¤¼¤Ã¤Æ¡¼¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¸¥ã¥ì¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
