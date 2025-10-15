¸¨ÉÛ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ãæ¹ñÀï¹ñ»þÂå¤ÎÊ¸½ñ¡¢¸ÐÆî¾ÊÇîÊª´Û¤Ëµ¢´Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹º»10·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐÆî¾ÊÄ¹º»»Ô¤Î¸ÐÆî¾ÊÇîÊª´Û¤Ï13Æü¡¢³¤³°Î®½Ð¤«¤é79Ç¯¤ò·Ð¤ÆÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿»ÒÃÆ¸ËÁ¿Êè½ÐÅÚ¤ÎÖç½ñ¡Ê¤Ï¤¯¤·¤ç¡á¸¨ÉÛ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸½ñ¡ËÂè2´¬¡Ö¸Þ¹ÔÎá¡×¤ÈÂè3´¬¡Ö¹¶¼éÀê¡×¤ò¼ýÂ¢¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤ÏÀï¹ñ»þÂå¡¦Á¿¹ñ¤ÎÖç½ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Öç½ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¡£1942Ç¯¤ËÆ±»Ô¤Î»ÒÃÆ¸ËÀï¹ñÁ¿Êè¤«¤éÅð·¡¤µ¤ì¡¢46Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ØÎ®½Ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÊ¸²½ºâÊÖ´Ô¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯5·î¡¢ÊÆ¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¹ñÎ©¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ´Û¤«¤éÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢ËÌµþ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²ÈÊ¸Êª¶É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Öç½ñ2ÅÀ¤ò¸ÐÆî¾ÊÇîÊª´Û¤ËÀµ¼°°Ü´É¡£Î®½Ð¤«¤éÊÖ´Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤Ï¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥¶Ì·é¡¢Ä¥³Ê¡Ë