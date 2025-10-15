JO1¡¦ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤¬³èÆ°µÙ»ß¡Öµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×¡¡¥ª¥ó¥«¥¸ÍøÍÑ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤ÎÄáË¼¼®²¸¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ
¡¡LAPONE ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½êÂ°¤Î¿Íµ¤¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJO1¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡Ê25¡Ë¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ï2¿ÍÌÜ¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¹¹¿·¡£ÂçÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡JO1¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡Ê¤Î¤Á¤ËÅÒÇîºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¡Ë¤µ¤ì¤¿ÄáË¼¼®²¸¤ËÂ³¤¯2¿ÍÌÜ¡£ÄáË¼¤Ï¸½ºß¤â³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖJO1¡¡THE¡¡MOVIE¡ØÌ¤´°À®¡Ù¡½Bon¡¡Voyage¡½¡×¡Ê7·î4Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎçÐÆá¾ë¾©¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â11¿Í¤ÇJO1¡×¤È·ëÂ«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£