¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤Î»³ËÜÍ³¿¡¡½éµåÈïÃÆ¸å¢ªÌµ¼ºÅÀ´°Åê¤ÏPS»Ë¾å71Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¡Ö¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£9²ó¤ò1¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¡¢3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£111µå¤ÎÇ®Åê¤Ç¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ø¤ÎÂè1µå¡¢Äã¤á¤Ë96¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155¡¦9¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢ÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤ï¤º¤«1µå¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸åÂ³¤òÎäÀÅ¤Ë3¿Í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó°Ê¹ß¤ÏÁê¼êÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¡¢9²ó1¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÅê¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î°Î¶È¤Ç¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï2004Ç¯¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¥µ¥¤¥È¡ÖOpta¡¡STATS¡×¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»³ËÜÍ³¿¤Ï½éµå¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¤¿MLB¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤ÎÅê¼ê¡×¤È¾Ò²ð¡£¤â¤¦1¿Í¤Ï1954Ç¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥ê¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç»³ËÜÆ±ÍÍ¡¢½éµåËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸åÌµ¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢PS¤ÎÆ±°ì¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀèÈ¯¤¬2»î¹çÂ³¤±¤Æ8²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä°ÊÍè¤È¾Ò²ð¡£Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï¥¹¥Í¥ë¤¬8²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç»³ËÜ¤Ï¡Ö¡Ê9²ó¤Ï¡ËÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½é²ó¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´°Åê¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ï5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡ÖÁ°²ó¤â´¶³Ð¤Ï¤¹¤´¤¤°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æº£Æü¤Ï¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤·¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡8²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¤ÏÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡Ö¡Ê9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ½ç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆþÇ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ°ìÈÖ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤µå¤òÁª¤ó¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡¤·¡Ö2¤ÄÀè¤Ë¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£