¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¥Ð¥ê¥¹¥¿´Æ½¤¡¢´õ¾¯Æ¦¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¡×¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÅÐ¾ì
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï10·î14Æü¡¢À¤³¦NO.1¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Ç§¤á¤¿¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼°ûÎÁ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥²¥¤¥·¥ã100%»ÈÍÑ¡×(248±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥²¥¤¥·¥ã100%»ÈÍÑ¡×(248±ß)
¡û¥Ð¥ê¥¹¥¿ÇôÃ«Å¯»á¤¬´Æ½¤¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿·¾¦ÉÊ
Philocoffea¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖWORLD BREWERS CUP¡×¤òÀ©¤·¤¿ÇôÃ«Å¯»á¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡ÖFAMIMA CAFÉ¡×¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2022Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡×¤Î¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼°ûÎÁ¤â¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇôÃ«Å¯»á
¡ÖÀ¤³¦No.1¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Ç§¤á¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2022Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï1²¯9260ËüËÜ¤È¡¢2²¯ËÜ¤ËÇ÷¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ï3·î¤Ë¡ÖÀ¸¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢º£²ó¤Î¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò´Þ¤á¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ´Å¤µ¤Ò¤«¤¨¤á¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ ¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¥â¥«100%»ÈÍÑ¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Î7¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û´õ¾¯Æ¦¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¡×¤ò100%»ÈÍÑ
¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¡×¤Ï¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¸¶»º¤Î´õ¾¯¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼ÉÊ¼ï¤Ç¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤«¤é"¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î½÷²¦"¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ä¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¾åÉÊ¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼°¦¹¥²È¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸»ºÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´ÉÍý¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é¹âµéÆ¦¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥²¥¤¥·¥ã100%»ÈÍÑ¡×(248±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥²¥¤¥·¥ã¼ï¤é¤·¤¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÌÀ¤ë¤¤»ÀÌ£¤¬ºÝÎ©¤ÄÌ£¤ï¤¤¡£¥²¥¤¥·¥ã¤Î¹áÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤»ÀÌ£¤ä¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÀºÀ½ÊýË¡¤Ï¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥É¤Ç¡¢¥¯¥»¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¡£ßäÀù¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êßäÀù»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤«¤Ä²ÐÎÏ¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éßäÀù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¤Î¸ü¤ß¤ä¥é¥¹¥È¤ÎÍ¾±¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥²¥¤¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥²¥¤¥·¥ã100%»ÈÍÑ¡×(248±ß)
