»³ËÜÍ³¿¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×Âç°ìÈÖ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Å¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡
¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤âÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤È¤Ê¤ë´°Åê¾¡Íø¡£¡Ö¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Äã¤á¤ËÅê¤¸¤¿½éµå¤Î96.9¥Þ¥¤¥ë(Ìó155.9¥¥í)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤¤¤¤Ê¤ê½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
8²ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÆþÇ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£¡Ö(9²ó¤â)¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆþÇ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ÎÃæ¼´¤ò3¿Í¤ÇÄù¤á¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Î9²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Î»î¹ç¤Ç°µ´¬¤Î´°Åê·à¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½é²ó¤ÏÈ¿¾Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¼¡¡¹¤Ë½ËÊ¡¡£»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢¡Ö2¤ÄÀè¤Ë¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£