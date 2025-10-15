KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

³¹¤Î·Ê´Ñ¤ò¤­¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢ÅÉÁõ¶È¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤­¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³»ÔÆâ¤ÇÍî½ñ¤­¤ò¾Ã¤¹ºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Æâ¤ÎÅÉÁõ¶È¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ëÆüËÜÅÉÁõ¹©¶È²ñ¤Î¸©»ÙÉô¤È¸©ÅÉÁõ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¡Ö¤é¤¯¤¬¤­¤Ê¤¯¤·Ââ¡×¤È¤·¤ÆËèÇ¯¡¢³¹Ãæ¤ÎÍî½ñ¤­À¶ÁÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿7¿Í¤¬ÉÙ»³»Ô¾®¿ù¤ÇÃÏ²¼ÊâÆ»¤Î¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÊÉ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¤ä³¨¤ÎÍî½ñ¤­¤ò¥Ú¥ó¥­¤Ç¾Ã¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜÅÉÁõ¹©¶È²ñÉÙ»³¸©»ÙÉô¡¡ÎÓ¹§»ÙÉôÄ¹
¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÍî½ñ¤­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

Íè½µ¤Ë¤Ï¡¢µûÄÅ»ÔÆâ¤Î¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÍî½ñ¤­¤ò¾Ã¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£