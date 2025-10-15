¾¾ºåµí¤È¤ï¤µ¤Ó¹á¤ëÂç¿Í¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ö¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£¡×¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¤ª¤ä¤Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï10·î14Æü¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó(¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£)¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥é¡¼¥á¥ó(¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£)¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)
ÂÌ²Û»Ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢65Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê"»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä"¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤â¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Âç¿ÍÀ¤Âå¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¾¾ºåµí¥ß¥ó¥Á¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤ò¡¢¥Ä¡¼¥ó¤È¤·¤¿¤Û¤É¤è¤¤»É·ã¤Î¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¡¢¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë3ËÜÌÍ¤È¤·¤¿¡£3ËÜÌÍ¤ÎÀ¸ÃÏÉ½ÌÌ¤Î±úÆÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¾ºåµí¥¹¥Æ¡¼¥Ì£¤Î½Å¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ï¤µ¤Ó¤¬¤è¤êìÔÂô¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Âç¿Í¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
