°ËÆ£±à¡ß¥Á¥Á¥ä¥¹¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥Á¡¼Ë·¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ/¿Íµ¤¤Î¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥»¡¼¥¡×¤Ê¤É¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼2ÉÊ¤òÄó¶¡¡¢¥°¥Ã¥º¤âÆ±»þÈÎÇä
°ËÆ£±à¤Ï¡¢10·î15Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Öocha room ashita ITOEN¡ß¥Á¥Á¥ä¥¹Ž¥¥Á¡¼Ë·¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Öocha room ashita ITOEN¡×¤Ï¡¢°ËÆ£±à¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë°û¿©Ž¥ÊªÈÎŽ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹°ìÂÎ·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¡£2019Ç¯11·î¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¿·¶ÈÂÖÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÅìµþŽ¥½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¡£Ãã¤Î¡È¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¡É¤ä¡ÈÀÜÅÀ¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¹Åç¸©Æâ¤Ç¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖCHICHIYASU¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Á¥Á¥ä¥¹¤È¥³¥é¥Ü¡£¿Íµ¤¤Î¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥»¡¼¥¡×¤È¡Ö¥Á¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò¡Öocha room ashita ITOEN¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ë¥¤¥Ü¥¹¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥Á¥Á¥ä¥¹¤Ï¡¢1886Ç¯¤Ë¹Åç¸©¤ÇµíÆý»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢1917Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÈ¯Çä¤·¤¿Ï·ÊÞ´ë¶È¡£¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡ÖCHICHIYASU¡×¤Ï100¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë³«¶È¡£¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Á¥Á¥ä¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Á¡¼Ë·¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥Ã¥º·×5ÉÊ¤âÈÎÇä¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Á¡¼Ë·¥·¡¼¥ë¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¹Ô¤¦¡£
Äó¶¡¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´É½µ¡£
¡Ö°ËÆ£±à¡ß¥Á¥Á¥ä¥¹¡Ö¥Á¡¼Ë·¥Õ¥§¥¢¡×´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡×¡Ò¡Ö¥Á¡¼Ë·¥Õ¥§¥¢¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡Ó¢¨ÀÇÈ´²Á³Ê
¢¡¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥»¡¼¥(¥ë¥¤¥Ü¥¹¥·¥í¥Ã¥×ÉÕ¤)¡×900±ß
¥Á¥Á¥ä¥¹¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡£¹¥¤ß¤Ç¡Öocha room ashita ITOEN¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ë¥¤¥Ü¥¹¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥»¡¼¥¡×
¢¡¡Ö¥Á¡¼¥Ü¥¦¥ë(¥ë¥¤¥Ü¥¹¥·¥í¥Ã¥×ÉÕ¤)¡×1,500±ß
¥Á¥Á¥ä¥¹¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Á¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ë¡¢¥ë¥¤¥Ü¥¹¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´ÅÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Á¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¡Ò·×5ÉÊ¤Î¡Ö¥Á¡¼Ë·¥°¥Ã¥º¡×¤âÆ±»þÈÎÇä¡Ó¢¨ÀÇÈ´²Á³Ê
¢¡¡Ö¥Á¡¼Ë·¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥Þ¥°(Çò¡ßÀÖ)¡×2,000±ß
¡Ö¥Á¡¼Ë·¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥Þ¥°(Çò¡ßÀÖ)¡×
¢¡¡Ö¥Á¡¼Ë·¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÀìÍÑ¥¹¥×¡¼¥ó¡×700±ß
¡Ö¥Á¡¼Ë·¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÀìÍÑ¥¹¥×¡¼¥ó¡×
¢¡¡Ö¥Á¡¼Ë·¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸(¤´ÅöÃÏ)¡×400±ß
¡Ö¥Á¡¼Ë·¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸(¤´ÅöÃÏ)¡×
¢¡¡Ö¥Á¡¼Ë·¹³¶Ý¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á(¥Á¥Á¥ä¥¹¥è¡¼¥°¥ë¥È/¥Á¡¼Ë·)¡×850±ß
¡Ö¥Á¡¼Ë·¹³¶Ý¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á(¥Á¥Á¥ä¥¹¥è¡¼¥°¥ë¥È/¥Á¡¼Ë·)¡×
¢¡¡Ö¥Á¡¼Ë·¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó(¹õŽ¥0.38mm)¡×600±ß
¡Ö¥Á¡¼Ë·¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó(¹õŽ¥0.38mm)¡×
¡Ö¥Á¡¼Ë·¥·¡¼¥ë¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥»¡¼¥¡×¡Ö¥Á¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤¤¤º¤ì¤«¤Î°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¥·¡¼¥ë¤Î¼ïÎà¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼Ë·¥·¡¼¥ë¡×