¤¢¤¤¤Î¤ê¡¦Åí¡¢¼¡ÃË¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈá¤·¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¾®¤µ¤¤¤¸¡¼¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Í¡×
¿Íµ¤Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÅí¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿ºÝ¤Î¼¡ÃË¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Åí¤Ï¡ÖÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¤Ç¤·¤¿¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÀÎÆüµ¢¤ê¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½é¤á¤ÆÇñ¤Þ¤Ã¤¿¡¼Ç°´ê¤Î¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢½ÉÇñ¤·¤¿Éô²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¶µÜÄâ¤ÈÉÙ»Î¸«Äâ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤ËÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ëÉÙ»Î¸«Äâ¤ÎÊý¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¤Î·Ê¿§¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢¤¸¡¼¤¬¡ØÄ»¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¨¡©¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢µÞ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡ª¾Ð¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤¸¡¼¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡ÄµÞ¤ËÈá¤·¤¤¡Ä¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¸¡¼¤¬¤Þ¤À3ºÐ¤À¤«¤é¡¢¤¸¡¼¤À¤±¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬É¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ä¡ª¾Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡Ä¾®¤µ¤¤¤¸¡¼¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£