3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¡Ö²ÚÎï¤ÊÆü¡¹¡×¤¬¹¥Ä´¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ë¡¢¡Ö(¿ÍÀ¸¤Î)È¼Áö¼Ô¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡¢"ÌµÆó¤Î¿ÆÍ§"¤ÎÂ¸ºß
9·î¤Ë38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿KBS¤Î½µËö¥É¥é¥Þ¡Ö²ÚÎï¤ÊÆü¡¹(¸¶Âê)¡×¤â¹â»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ë¡£
"»þÂå·à¥×¥ê¥ó¥¹"¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡×(2012Ç¯)¤ä¡Ö¥Ø¥Á ²¦ºÂ¤Ø¤ÎÆ»¡×(2019Ç¯)¤òÉ®Æ¬¤Ë»þÂå·à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢ÆÈ¿È¼çµÁ¤ò´Ó¤¯º£ºî¤Î´°àúÃË»Ò¤Ö¤ê¤â¥Ï¥Þ¥êÌò¡ª¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î"½ÐÈ¯ÅÀ"¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·¥Ã¥È¥³¥à¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡ª¡×(2006-2007Ç¯)°ÊÍè¤È¤Ê¤ëKBS¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÃ¤·¤²¤ÊÌÜ¸µ¤«¤é¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î"¾ðÇ®¤Î¿Í"¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤ÁÇ´é¤òÇÁ¤«¤»¤¿µ®½Å¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖÁ´ÃÎÅª¤ª¤»¤Ã¤«¤¤»ëÅÀ #281¡×(´Ú¹ñÊüÁ÷Æü¡§2024Ç¯1·î13Æü)¤¬¡¢10·î30Æü(ÌÚ)¿¼Ìë¤ËKNTV¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¤ÎÆü¾ï¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¤È¤ªÀá²ð¤ò¾Æ¤¤¤Æ´³¾Ä¤·¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£¥¹¥¿¡¼¤Î»äÀ¸³è¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤³¤Ã¤½¤êÊ¹¤½Ð¤·¤¿"¥Í¥¿"¤âËþºÜ¤Ç¡¢¥¤¥ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö#281¡×¤â¡¢20Ç¯Íè¤ÎÃç¤À¤È¤¤¤¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤Îå«¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö#281¡×¤¬´Ú¹ñ¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥ë¤¬Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¡ÖÃØéá½÷¤Î¥¥¹¡×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¼«¤é¤ò½÷À¤È¿®¤¸¤ÆÀ¸¤¤ëÆ±À°¦¼Ô¥â¥ê¡¼¥Ê¤òÇ®±é¤·¡¢½÷À¤é¤·¤¤¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¿¤á6Ô¸ºÎÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÉñÂæ¤À¡£
Ì©Ãå¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü6»þ´Ö·Î¸Å¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¥¤¥ë¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¤â¿´¤â½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤¿¤áÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤¡¢°ÜÆ°¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤â½÷À¤é¤·¤¤»ÅÁð¤ò¸¦µæ¡£Áê¼êÌò¤ÎÇÐÍ¥¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Î·Î¸ÅÉ÷·Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥â¥ê¡¼¥Ê¤¬Øá°Í¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤«¤é¤â¼«Á³¤ÈÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¡£
°ìÊý¡¢·Î¸Å¾ì¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÇ®¿´¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤ëÃËÀ¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥Á¥å¡¦¥æ¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¡£Ãæ³Ø¹»¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¥¤¥ë¤Î²È¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤¤¿ÆÍ§¤À¤½¤¦¡£¥¤¥ë¤Î¤½¤Ð¤Ç±éµ»¤Î»Å»ö¤òÄ¹Ç¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á·Î¸Å¸å¤Î¥À¥á½Ð¤·¤âÅª³Î¤Ç¡¢¡Ö¥æ¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤â±éµ»¤òÀì¹¶¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢MC¤Î¥Ò¥ç¥ó¥à¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥æ¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¤¥ë¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÍ£°ìÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾ìÌÌ¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¾ðÇ®¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò»Ï¤á¤ì¤ÐÁõÈ÷¤ÏÁ´¤Æ¥×¥íµé¤Î¤â¤Î¤òÂ·¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÌë¿©ÃË½÷¡×(2020Ç¯)¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤â¥×¥í´éÉé¤±¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥«¥á¥é¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¥¤¥ë¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤ò¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¤é´°àú°Ê¾å¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×(¥æ¥ó¥½¥¯¤µ¤ó)¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡¢¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ë¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÍ×ÎÎ¤è¤¯¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ò»Å¾å¤²¡¢¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¤È¥¿¥³¥¹¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥Ç¥£¥Ã¥×¤òÅº¤¨¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¼êºÝ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¿Ø¤«¤é¡Ö½ÏÎý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö"º¾µ½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼(¿¿¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É´°àú¤Ê¿Í¤Î°ÕÌ£)"¤À¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤´ÃÚÁö¤ò¸«¤¿¥Ò¥ç¥ó¥à¤â¡¢¡Ö²È¤ÇÁ´Éôºî¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¤È¤Î¿ÆÍ§¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ß¥ó¥Û¤È¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¥¤¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤È¤Îå«¤¬ÇÁ¤¯¾ìÌÌ¤â...¡£
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤êÈ¼Áö¼Ô¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡£ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ë¥¤¥ë¤È¡¢¡ÖÀ¸³¶¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯»Å»ö¤·¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤è¤¦¡×¤È±þ¤¨¤ë¥æ¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÌµÆó¤Î¿ÆÍ§¤È¤¤¤¨¤ëÈà¤é¤ÎÂº¤¤å«¤È¶¦¤Ë¡¢¾ð¤Ë¿¼¤¤¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ë¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤è¤¯É½¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
Ê¸¡á¼ò´óÈþÃÒ»Ò
Á´ÃÎÅª¤ª¤»¤Ã¤«¤¤»ëÅÀ #281(¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥ë½Ð±é²ó)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)0:15¡Á
