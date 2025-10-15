¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¥µ¥Ã¥«ー¡ÎPSÈÇ¡Ï¡×¤¬2026Ç¯1·î¤ËºÆÈÎ·èÄê
¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥É¥µ¥Ã¥«ー¡ÎPSÈÇ¡Ï¡Û 2026Ç¯1·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§6,380±ß
(C) SUNRISE
¡¡¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¥µ¥Ã¥«ー¡ÎPSÈÇ¡Ï¡×¤ò2026Ç¯1·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,380±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏOVA¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ¥¶¡¦¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿AT¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¥µ¥Ã¥«ー¡×¤ò1/35¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÆâÉô¤ä¹ßÃåµ¡¹½¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÎPSÈÇ¡Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¿¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Ë±¦¸ª¥¢ー¥Þー¤ÎÀÖ¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦¸ª¥¢ー¥Þー¤ä¥Ö¥ìー¥É¤Ï·Ö¸÷À®·¿¿§¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥é¥ó¥Êー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÀÜÃåºÞÉÔÍ×¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç³Æ´ØÀá¤¬²ÄÆ°¡£¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ê·àÃæ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Î´°À®ÉÊ¤Ï¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Î´°À®ÉÊ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£