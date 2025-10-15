¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¡ØCUT¡ÙÉ½»æ¡õ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÆÃ½¸¡¡¿·³¤À¿¤È¤Î¥í¥ó¥°ÂÐÃÌ
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢20ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØCUT¡Ù11·î¹æ¡Ê¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡ËÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤¬¾þ¤ë¡£
¡ÚÎ¢É½»æ¡Û¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·
¡¡18Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡¢·æºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡£º£²óÆ±»ï¤Ç¤Ï¾¾Â¼¡ß¸¶ºî¼Ô¡¦¿·³¤À¿»á¤Î¥í¥ó¥°ÂÐÃÌ¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¡¦±ü»³Í³Ç·»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç¤³¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ëÊª¸ì¤ÎÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÊª¸ì¤È¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤Î±§Ãè¶õ´Ö¤òÉº¤¤Â³¤±¤ë¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¾Ú¸À¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡Ö¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡Ù¤¬¼¨¤¹¡¢Ì¤Íè¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤Ç¤Ï²Öß·¹áºÚ¡¢µÜÌî¿¿¼é¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯ÆüËÜ¸ø³«¤Î¡ØÍå¾®¹õÀïµ2 ¤Ü¤¯¤é¤¬Ë¾¤àÌ¤Íè¡Ù¥¥ã¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡£King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡ÙÆÃ½¸¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¡¢ÁÛ¤¤¤Îº¬¸»¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¹¤¬¤ëÎ¹Ï©¤Î¹Ô¤¯Àè¤ò¿Ö¡Ê¤¡Ë¤¯¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÈÂôÎ¼¤Î¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤ÏÄ«¥É¥é¡ß±Ñ¸ì¡½¡½¡Ö100²¯¤ÎÃË¡×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤¯¡£¤æ¤ë¤ê¤È¡¢¹Ô¤¯¡£¿ûÅÄ¾Úö¡ß¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¿®Íê¡ßÂº·É¡ßÄ©Àï¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿»°Ã«¹¬´îµÓËÜºî¡£¤½¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤¬¤³¤³¤Ë¡£¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3¤Ï¹¾¸ýÂóÌé¡ß¼ïºêÆØÈþ¡ßÁá¸«º»¿¥¡ß¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¹§¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¡Ê!?¡Ë¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤¬Æ±»ï¤ËÂç½¸¹ç¤¹¤ë¡£
¡ÚÎ¢É½»æ¡Û¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·
¡¡18Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡¢·æºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡£º£²óÆ±»ï¤Ç¤Ï¾¾Â¼¡ß¸¶ºî¼Ô¡¦¿·³¤À¿»á¤Î¥í¥ó¥°ÂÐÃÌ¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¡¦±ü»³Í³Ç·»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç¤³¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ëÊª¸ì¤ÎÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÊª¸ì¤È¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤Î±§Ãè¶õ´Ö¤òÉº¤¤Â³¤±¤ë¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¾Ú¸À¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÈÂôÎ¼¤Î¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤ÏÄ«¥É¥é¡ß±Ñ¸ì¡½¡½¡Ö100²¯¤ÎÃË¡×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤¯¡£¤æ¤ë¤ê¤È¡¢¹Ô¤¯¡£¿ûÅÄ¾Úö¡ß¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¿®Íê¡ßÂº·É¡ßÄ©Àï¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿»°Ã«¹¬´îµÓËÜºî¡£¤½¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤¬¤³¤³¤Ë¡£¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason 3¤Ï¹¾¸ýÂóÌé¡ß¼ïºêÆØÈþ¡ßÁá¸«º»¿¥¡ß¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¹§¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¡Ê!?¡Ë¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤¬Æ±»ï¤ËÂç½¸¹ç¤¹¤ë¡£