¡ÖJCB¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¸òÄÌÍøÍÑ¤Ç30¡ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¡¡JCB¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÇJCB¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÍøÍÑÊ¬¤Î30¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡ÖJCB¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¾è¤í¤¦¡ª30¡ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï10·î16Æü～11·î15Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤ÎJCB¥«ー¥É¤äÅÐÏ¿¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯ÍøÍÑÊ¬¤Î30¡ó¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï500±ßÊ¬¤Þ¤Ç¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿ÊÄè»þ´ü¤Ï2026Ç¯2·î°Ê¹ß¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥¹¤¬Æî³¤¤ê¤ó¤«¤ó¥Ð¥¹¤äºåµÞ¥Ð¥¹¡¢¹Åç¥Ð¥¹¡¢²Æì¥Ð¥¹¡¢Å´Æ»¤¬Âçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»¡¢¿À¸Í»Ô¸òÄÌ¶É¡¢Ä¹ºêÅÅµ¤µ°Æ»¡¢¥Õ¥§¥êー¤Ê¤É¤Ç¤ÏÆî³¤¥Õ¥§¥êー¡¢µÜÅç¾¾Âçµ¥Á¥¡¢È¬½Å»³´Ñ¸÷¥Õ¥§¥êー¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£¤Ê¤ª°ìÉô»ö¶È¼Ô¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¡£