【セブン‐イレブン】ポケモンオリジナルパッケージのおむすび･ロールパン･スイーツなど11品発売/オリジナルグッズなどが当たる3つのキャンペーンも
セブン‐イレブン･ジャパンは、『Pokémon LEGENDS Z-A』『Pokémon LEGENDS Z-A Switch2Edition』の発売を記念した『ポケモンみっけ!』キャンペーンを開催する。ポケモンオリジナルパッケージ商品11品を発売するほか、オリジナルグッズなどが当たる3つのキャンペーンを開催する。
ポケモンオリジナルパッケージ商品のラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。パッケージのみの変更となる。
価格:213.84円
発売日:10月16日〜
販売エリア:全国
鶏肉･玉ねぎ･にんじんを混ぜ込んだ甘酸っぱいケチャップライスにトマトソースを組み合わせ、ふんわりと焼いたオムレツを添えた。パッケージにはメガシンカポケモンのメガカイリューをデザインした。
セブン‐イレブン「オムライスおむすびトマトソース」◆たんぱく質が摂れる チキン&チリ
価格:432円
発売日:10月14日〜
販売エリア:全国
ローストチキンと半熟ゆで玉子、チリソイミートを組み合わせた食べ応えのあるロールパン。パッケージにはメガシンカポケモンのメガリザードンX･メガリザードンYをデザインした。
セブン‐イレブン「たんぱく質が摂れる チキン&チリ」◆たんぱく質が摂れる チキンロール
価格:421.20円
発売日:10月14日〜
販売エリア:全国
ロールパンに食感の良いにんじん･玉ねぎ･ブロッコリーを混ぜ合わせたサラダチキンを挟み、ぷちぷちとした食感のマスタードでアクセントを加えた。パッケージにはメガシンカポケモンのメガサーナイトをデザインした。
セブン‐イレブン「たんぱく質が摂れる チキンロール」◆ずっしり草もち
価格:203.04円
発売日:10月15日〜
販売エリア:全国
よもぎの風味豊かな餅生地で、北海道十勝産小豆を使用したなめらかなこしあんを包んだ。パッケージには『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン、チコリータをデザインした。
セブン‐イレブン「ずっしり草もち」◆王道の生どら焼 粒あん&ホイップ
価格:205.20円
発売日:10月15日〜
販売エリア:全国
ふんわり・しっとり食感のどら焼生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒あんとホイップクリームを挟んだ。パッケージには『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン、ポカブをデザインした。
セブン‐イレブン「王道の生どら焼 粒あん&ホイップ」◆たっぷりホイップのダブルシュー
価格:199.80円
発売日:10月15日〜
販売エリア:全国
こだわり卵を使用したカスタードとたっぷりのホイップの2種のクリームが味わえるシュークリーム。パッケージには『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン、ワニノコをデザインした。
セブン‐イレブン「たっぷりホイップのダブルシュー」◆濃厚バニラのカスタードシュー
価格:172.80円
発売日:10月15日〜
販売エリア:全国
バニラビーンズを鞘(さや)ごとすり潰したペーストを使用した、こだわりカスタードのシュークリーム。パッケージにはピカチュウをデザインした。
セブン‐イレブン「濃厚バニラのカスタードシュー」◆かぼちゃの濃厚プリン
価格:291.60円
発売日:10月15日〜
販売エリア:全国
ほろ苦いカラメルソースとくちどけの良いホイップクリームを合わせた濃厚な味わいのかぼちゃプリン。パッケージにはセブン‐イレブンにちなみ、ポケモンずかんNo.0711のパンプジンをデザインした。
セブン‐イレブン「かぼちゃの濃厚プリン」◆北海道産男爵のポテトサラダ
価格:213.84円
発売日:10月13日〜
販売エリア:沖縄県を除く全国
甘みとホクホクした食感が特徴のじゃがいも「北海道産男爵」を使用した野菜の味や食感を楽しめるポテトサラダ。パッケージにはモンスターボールをデザインした。
セブン‐イレブン「北海道産男爵のポテトサラダ」◆味しみ玉こんにゃく
価格:278.64円
発売日:10月14日〜
販売エリア:全国
醤油･みりん･かつお出汁で煮込み、中まで味が染み込んだ冷たいままでも美味しい玉こんにゃく。パッケージにはスーパーボールをデザインした。
セブン‐イレブン「味しみ玉こんにゃく」◆ミートボールとタコさんウインナー
価格:321.84円
発売日:10月13日〜
販売エリア:全国
冷たくても美味しいミートボールにナポリタンとタコさんウインナーを組み合わせた。パッケージにはハイパーボールをデザインした。
セブン‐イレブン「ミートボールとタコさんウインナー」〈『ポケモンみっけ!』応募抽選キャンペーン〉
オリジナルパッケージ商品の購入で応募できる『ポケモンみっけ!』応募抽選キャンペーンでは、ポケモンルーム宿泊券やオリジナルタンブラー(3種セット)が抽選で当たる。また、応募するともれなくもらえるデジタル壁紙も用意している。
【実施期間】
2025年10月16日〜27日
【応募締切】
〜2025年10月29日
【キャンペーン内容】
オリジナルパッケージ商品を1個購入する毎に、レシートへシリアルナンバーが1つ印字される。シリアルナンバーを集めて専用サイトから応募すると、その場で抽選結果がわかる。
【20シリアルコース:ポケモンルーム宿泊券】
ベッドで寝ているカビゴンをはじめ、キッチンやバスルームなど100匹のポケモンをデザインした客室に宿泊できる。
当選人数:14組
※1組1泊4人まで。
※東京都･京都府･大阪府計10施設展開。
セブン‐イレブン ポケモンルーム宿泊券
【3シリアルコース:オリジナルタンブラー 3種セット】
ワニノコ、チコリータ、ポカブがデザインされたタンブラー3種セットが当たる。
当選人数:3種セット計100人
セブン‐イレブン オリジナルタンブラー 3種セット(ポケモンデザイン)
【1シリアルコース:セブン‐イレブン専用QUOカードPay】
セブン‐イレブン専用で使えるQUOカードPay1,000円分が当たる。
当選人数:1,000人
セブン‐イレブン専用QUOカードPay
【オリジナル壁紙(全16種)】
どのコースに応募しても必ずもらえる。メガシンカポケモン13匹と、『Pokémon LEGENDS Z-A』パートナーポケモン3匹のオリジナル壁紙。1度もらった壁紙は重複しないため、コレクションにもおすすめだという。
セブン‐イレブン オリジナル壁紙(全16種)〈クリアファイル プレゼントキャンペーン〉
さらに10月16日から、対象商品を一度に2個購入すると、オリジナルA4クリアファイルを1枚プレゼントするキャンペーンを実施する。クリアファイルのデザインは全5種で、黒の背景にメガシンカポケモンを大きくあしらったクールなデザイン。
セブン‐イレブン オリジナルA4クリアファイル(全5種)
【対象商品】
◆森永製菓 板チョコアイス(税込216円)
◆森永製菓 バニラモナカジャンボ(税込194.40円)
◆フタバ食品 ダンディーチョコレート(税込237.60円)
◆ロッテ 爽バニラ(税込194.40円)
◆江崎グリコ パピコチョココーヒー(税込205.20円)
セブン‐イレブン クリアファイルプレゼントキャンペーンの対象商品〈「Xフォロー&引用ポスト」キャンペーン〉
公式Xを活用した「フォロー&引用ポストキャンペーン」では、ここでしか手に入らないオリジナルパンプジンパーカーを抽選でプレゼントする。
【応募期間】
2025年10月16日〜10月27日
【キャンペーン内容】
セブン‐イレブン公式Xをフォローのうえ、対象のポストに該当のテーマを答えて引用ポストすると、抽選で5人にオリジナルパンプジンパーカーが当たる。
【景品･オリジナルパンプジンパーカー】
ポケモンずかんNo.0711(セブン‐イレブン)のパンプジンが全面にデザインされたフルグラフィックパーカー。
セブン‐イレブン オリジナルパンプジンパーカー