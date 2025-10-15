【セブン‐イレブン】ポケモンオリジナルパッケージのおむすび･ロールパン･スイーツなど11品発売/オリジナルグッズなどが当たる3つのキャンペーンも

セブン‐イレブン･ジャパンは、『Pokémon LEGENDS Z-A』『Pokémon LEGENDS Z-A Switch2Edition』の発売を記念した『ポケモンみっけ!』キャンペーンを開催する。ポケモンオリジナルパッケージ商品11品を発売するほか、オリジナルグッズなどが当たる3つのキャンペーンを開催する。

ポケモンオリジナルパッケージ商品のラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。パッケージのみの変更となる。

◆オムライスおむすびトマトソース

価格:213.84円

発売日:10月16日〜

販売エリア:全国

鶏肉･玉ねぎ･にんじんを混ぜ込んだ甘酸っぱいケチャップライスにトマトソースを組み合わせ、ふんわりと焼いたオムレツを添えた。パッケージにはメガシンカポケモンのメガカイリューをデザインした。

セブン‐イレブン「オムライスおむすびトマトソース」

◆たんぱく質が摂れる チキン&チリ

価格:432円

発売日:10月14日〜

販売エリア:全国

ローストチキンと半熟ゆで玉子、チリソイミートを組み合わせた食べ応えのあるロールパン。パッケージにはメガシンカポケモンのメガリザードンX･メガリザードンYをデザインした。

セブン‐イレブン「たんぱく質が摂れる チキン&チリ」

◆たんぱく質が摂れる チキンロール

価格:421.20円

発売日:10月14日〜

販売エリア:全国

ロールパンに食感の良いにんじん･玉ねぎ･ブロッコリーを混ぜ合わせたサラダチキンを挟み、ぷちぷちとした食感のマスタードでアクセントを加えた。パッケージにはメガシンカポケモンのメガサーナイトをデザインした。

セブン‐イレブン「たんぱく質が摂れる チキンロール」

◆ずっしり草もち

価格:203.04円

発売日:10月15日〜

販売エリア:全国

よもぎの風味豊かな餅生地で、北海道十勝産小豆を使用したなめらかなこしあんを包んだ。パッケージには『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン、チコリータをデザインした。

セブン‐イレブン「ずっしり草もち」

◆王道の生どら焼 粒あん&ホイップ

価格:205.20円

発売日:10月15日〜

販売エリア:全国

ふんわり・しっとり食感のどら焼生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒あんとホイップクリームを挟んだ。パッケージには『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン、ポカブをデザインした。

セブン‐イレブン「王道の生どら焼 粒あん&ホイップ」

◆たっぷりホイップのダブルシュー

価格:199.80円

発売日:10月15日〜

販売エリア:全国

こだわり卵を使用したカスタードとたっぷりのホイップの2種のクリームが味わえるシュークリーム。パッケージには『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン、ワニノコをデザインした。

セブン‐イレブン「たっぷりホイップのダブルシュー」

◆濃厚バニラのカスタードシュー

価格:172.80円

発売日:10月15日〜

販売エリア:全国

バニラビーンズを鞘(さや)ごとすり潰したペーストを使用した、こだわりカスタードのシュークリーム。パッケージにはピカチュウをデザインした。

セブン‐イレブン「濃厚バニラのカスタードシュー」

◆かぼちゃの濃厚プリン

価格:291.60円

発売日:10月15日〜

販売エリア:全国

ほろ苦いカラメルソースとくちどけの良いホイップクリームを合わせた濃厚な味わいのかぼちゃプリン。パッケージにはセブン‐イレブンにちなみ、ポケモンずかんNo.0711のパンプジンをデザインした。

セブン‐イレブン「かぼちゃの濃厚プリン」

◆北海道産男爵のポテトサラダ

価格:213.84円

発売日:10月13日〜

販売エリア:沖縄県を除く全国

甘みとホクホクした食感が特徴のじゃがいも「北海道産男爵」を使用した野菜の味や食感を楽しめるポテトサラダ。パッケージにはモンスターボールをデザインした。

セブン‐イレブン「北海道産男爵のポテトサラダ」

◆味しみ玉こんにゃく

価格:278.64円

発売日:10月14日〜

販売エリア:全国

醤油･みりん･かつお出汁で煮込み、中まで味が染み込んだ冷たいままでも美味しい玉こんにゃく。パッケージにはスーパーボールをデザインした。

セブン‐イレブン「味しみ玉こんにゃく」

◆ミートボールとタコさんウインナー

価格:321.84円

発売日:10月13日〜

販売エリア:全国

冷たくても美味しいミートボールにナポリタンとタコさんウインナーを組み合わせた。パッケージにはハイパーボールをデザインした。

セブン‐イレブン「ミートボールとタコさんウインナー」

〈『ポケモンみっけ!』応募抽選キャンペーン〉

オリジナルパッケージ商品の購入で応募できる『ポケモンみっけ!』応募抽選キャンペーンでは、ポケモンルーム宿泊券やオリジナルタンブラー(3種セット)が抽選で当たる。また、応募するともれなくもらえるデジタル壁紙も用意している。

【実施期間】

2025年10月16日〜27日

【応募締切】

〜2025年10月29日

【キャンペーン内容】

オリジナルパッケージ商品を1個購入する毎に、レシートへシリアルナンバーが1つ印字される。シリアルナンバーを集めて専用サイトから応募すると、その場で抽選結果がわかる。

【20シリアルコース:ポケモンルーム宿泊券】

ベッドで寝ているカビゴンをはじめ、キッチンやバスルームなど100匹のポケモンをデザインした客室に宿泊できる。

当選人数:14組

※1組1泊4人まで。

※東京都･京都府･大阪府計10施設展開。

セブン‐イレブン ポケモンルーム宿泊券

【3シリアルコース:オリジナルタンブラー 3種セット】

ワニノコ、チコリータ、ポカブがデザインされたタンブラー3種セットが当たる。

当選人数:3種セット計100人

セブン‐イレブン オリジナルタンブラー 3種セット(ポケモンデザイン)

【1シリアルコース:セブン‐イレブン専用QUOカードPay】

セブン‐イレブン専用で使えるQUOカードPay1,000円分が当たる。

当選人数:1,000人

セブン‐イレブン専用QUOカードPay

【オリジナル壁紙(全16種)】

どのコースに応募しても必ずもらえる。メガシンカポケモン13匹と、『Pokémon LEGENDS Z-A』パートナーポケモン3匹のオリジナル壁紙。1度もらった壁紙は重複しないため、コレクションにもおすすめだという。

セブン‐イレブン オリジナル壁紙(全16種)

〈クリアファイル プレゼントキャンペーン〉

さらに10月16日から、対象商品を一度に2個購入すると、オリジナルA4クリアファイルを1枚プレゼントするキャンペーンを実施する。クリアファイルのデザインは全5種で、黒の背景にメガシンカポケモンを大きくあしらったクールなデザイン。

セブン‐イレブン オリジナルA4クリアファイル(全5種)

【対象商品】

◆森永製菓 板チョコアイス(税込216円)

◆森永製菓 バニラモナカジャンボ(税込194.40円)

◆フタバ食品 ダンディーチョコレート(税込237.60円)

◆ロッテ 爽バニラ(税込194.40円)

◆江崎グリコ パピコチョココーヒー(税込205.20円)

セブン‐イレブン クリアファイルプレゼントキャンペーンの対象商品

〈「Xフォロー&引用ポスト」キャンペーン〉

公式Xを活用した「フォロー&引用ポストキャンペーン」では、ここでしか手に入らないオリジナルパンプジンパーカーを抽選でプレゼントする。

【応募期間】

2025年10月16日〜10月27日

【キャンペーン内容】

セブン‐イレブン公式Xをフォローのうえ、対象のポストに該当のテーマを答えて引用ポストすると、抽選で5人にオリジナルパンプジンパーカーが当たる。

【景品･オリジナルパンプジンパーカー】

ポケモンずかんNo.0711(セブン‐イレブン)のパンプジンが全面にデザインされたフルグラフィックパーカー。

セブン‐イレブン オリジナルパンプジンパーカー

■『ポケモンみっけ!』キャンペーンページ