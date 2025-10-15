Gmail¤Ç¸Ä¿Í´Ö¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¡¢Gemini¤ò³èÍÑ
¡¡¥°ー¥°¥ë¡ÊGoogle¡Ë¤Ï¡¢¡ÖGmail¡×¤ÇÀ¸À®AI¡ÖGemini¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°µ¡Ç½¡ÖHelp me schedule¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Î¥æー¥¶ー¤È²ñµÄ¤Ê¤É¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö²ñµÄ¤Î»þ´Ö¤ò¤¤¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤«¡©¡×¤Î¥áー¥ë¤ËÊÖ¿®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Gmail¤Î¥Äー¥ë¥Ðー¤Ë¡Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀßÄê¤ò¼êÅÁ¤¦¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢Gemini¤¬¥æー¥¶ー¤ÎGoogle¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¥áー¥ë¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢²ñµÄ¤Î»þ´Ö¤òÄó°Æ¤·¡¢ÊÖ¿®¥áー¥ë¤Ë¤â»þ´Ö¤Î¸õÊä¤¬Ä¾ÀÜµºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢½ÐÀÊ¼ÔÁ´°÷¤Ë¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÆ±»Î¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀßÄê¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±µ¡Ç½¤Ï¡¢Google Workspace¥æー¥¶ー¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Â¨»þ¥ê¥êー¥¹¥É¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï10·î13Æü¤«¤é¡¢·×²èÅª¥ê¥êー¥¹¥É¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï28Æüº¢¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£