¡Ö½©¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¤¿¡×£µ£°£°ËüËÜ¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥³¥¹¥â¥¹¤¬¹Âç¤ÊÈª¤Ë¡ª£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤í¤Þ¤Ç¸«º¢¡¡Ê¼¸Ë¡¦Ã°ÇÈ»Ô
¡¡Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤Ç¤Ï£µ£°£°ËüËÜ¤Î¥³¥¹¥â¥¹¤Î²Ö¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤äÇò¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥³¥¹¥â¥¹¤¬½©¤ÎÉ÷¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤Ç¤ÏËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥³¥¹¥â¥¹¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¶½»¥³¥¹¥â¥¹±à¡×¤Ç¤Ï£³£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÃÏ°è½»Ì±¤¬ºÏÇÝ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Âç¤ÊÈª¤Ëºé¤¤¤¿£µ£°£°ËüËÜ¤Î¥³¥¹¥â¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö½©¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤´¤¿¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿´Ìþ¤µ¤ì¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥³¥¹¥â¥¹¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤´¤í¤Þ¤Ç¤¬¸«º¢¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£