¡ÚÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¡ß¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Û¡Ö¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤À¤ó¤é¤ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×È¯Çä - ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤
ÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï10·î20Æü¡¢¡Ö¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤À¤ó¤é¤ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×(1,944±ß)¤È¡Ö¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ï¤¤¤ï¤¤¥Ñ¥Ã¥¯¡×(2,160±ß)¤òÁ´¹ñ¤ÎÃÛÃÏ¶ä¤À¤³Å¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ª¤Þ¤Á¤É¡Á¤µ¤Þ!¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢Nintendo Switch¸þ¤±¥½¥Õ¥È¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ª¤Þ¤Á¤É¡Á¤µ¤Þ!¡×¤ª¤è¤Ó¡¢Nintendo Switch2¸þ¤±¥½¥Õ¥È¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ª¤Þ¤Á¤É¡Á¤µ¤Þ! Nintendo Switch 2 Edition¡× ¤Ë¤Æ¡¢ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Ö¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó¡×¤Î³«Å¹¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£"¤¿¤³¤ä¤¤ä¤µ¤ó"Æ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤Î"¾Ð´é¤À¤ó¤é¤ó¤Î¤Ò¤È¤È¤"¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤À¤ó¤é¤ó¥Ñ¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥¯
¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤À¤ó¤é¤ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¿¤³¾Æ(¥½¡¼¥¹)24¸ÄÆþ¤ê¡£¤ï¤¤¤ï¤¤¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï1È¢24¸ÄÆþ¤ê¤Ç¡¢¤¿¤³¾Æ(¥½¡¼¥¹)¡Ü¡Ö¤Í¤®¤À¤³¡×¡Ö¤Æ¤ê¤¿¤Þ¡×¡Ö¥Á¡¼¥ºÌÀÂÀ»Ò¡×¤«¤é¹¥¤¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò2¼ïÎàÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â»ý¤Áµ¢¤êÀìÍÑ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤À¤ó¤é¤ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×(1,944±ß)
¡Ö¥×¥Á¥×¥Á¤ª¤ß¤»¤Ã¤Á ¤ï¤¤¤ï¤¤¥Ñ¥Ã¥¯¡×(2,160±ß)
¤Þ¤¿¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÏÁ´2¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
