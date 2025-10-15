¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÛÎØÅç¸ù°ì»á¤ÎÂ¹¤Î°ëÃ«Âç¿´¤¬¥¸¥à°ÜÀÒ¡¡¡Ö½é¿´¤ËÊÖ¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÀº¿Ê¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»°Ç÷¥¸¥à¤Ï10·î15Æü¡¢¸µWBA¡¦WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎØÅç¸ù°ì»á¡Ê82¡Ë¤ÎÂ¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¥æ¡¼¥¹¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Î°ëÃ«Âç¿´¡Ê24¡Ë¤¬¡¢ÎØÅç¸ù°ì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤«¤é»°Ç÷¥¸¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤ä»î¹ç¤Î´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ç¡¢°ëÃ«¤Ï»°Ç÷¥¸¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÁÄÉã¡¦ÎØÅç¸ù°ì¤¬¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤Î¥¸¥à¤Ë¼«Ê¬¤â½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½é¿´¤ËÊÖ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç°ì¤«¤éÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»Â´¶ÈÄ¾Á°¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿°ëÃ«¤Ï¡¢¥×¥íÀïÀÓ¤¬12Àï9¾¡6KO3ÇÔ¡£ºòÇ¯12·î¤ËÆüËÜ¥æ¡¼¥¹²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ½éÀï¤È¤Ê¤ëÆ±²¦ºÂ¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬¡¢12·î9Æü¡Ê¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ËÁÈ¤Þ¤ì¡¢2019Ç¯¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¤Î»³ËÜÎÊ¿¿¡Ê22¡áDANGA¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡£