µÈÂôÎ¼¡¡¥Ý¥±¥â¥óºÇ¿·¥²¡¼¥àÂÐÀï¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¡¡¡ÖÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ê¥²¡¼¥à¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖPoemon¡¡LEGENDS¡¡Z¡½A¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Nintendo¡¡Switch¡¢Nintendo¡¡Switch¡¡2ÀìÍÑ¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡£2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Á°ºî¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡X¡¦Y¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à¡Ö¥ß¥¢¥ì¥·¥Æ¥£¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ë¤¬ËÁ¸±¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¿¡¼¥óÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿Ê¹Ô¥Ð¥È¥ë¡×¤¬ÆÃÄ§¡£µ»¤ò¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÁê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤ÀïÆ®¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï½÷Í¥¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ê29¡Ë¡¢·Ý¿Í¤Î¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤È¶¦¤Ë¡¢ºÇÂç4¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ç¤¤ëÄÌ¿®ÂÐÀï¡ÖZ¡½A¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡È¥¼¥Ã¥È¥¨¡¼¡É¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤Ã¤Æ¡¼¾¡¤Á¤Þ¤¹¡ª¡×¤È±¦ÏÓ¤ò²ó¤·¡¢3Ê¬´Ö¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©Àï¡£½øÈ×¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ËÁ±Àï¡£½ª»Ï¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¥¨¥é¥¤¥¶¤Ë·Ñ¤®¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤ÎÈ«ÃæÍª¡Ê37¡Ë¤ÈÆ±Î¨2°Ì¤Ç½¤Î»¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿ÃÓÅÄ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¬¤Ã¤¯¤ê¤È¸ª¤òÍî¤È¤·Ç³¤¨¿Ô¤¤¿µÈÂô¡£°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤É¤ó¤É¤óÆ¬¤ò»È¤¦¤ó¤À¤Ê¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ÈÀï¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºï¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤òÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ê¥²¡¼¥à¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯Çä¤Ï16Æü¤ÎÍ½Äê¡£