¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ À¤³¦¤ÎTEA¡×¤«¤é¿·ºî¡Ö´ÅÅí¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×ÅÐ¾ì/¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ À¤³¦¤ÎTEA¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥Û¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ ´ÅÅí¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤ò10·î21Æü(²Ð)¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ205±ß(450ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë)¡£
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ À¤³¦¤ÎTEA¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃãÍÕ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥Æ¥£¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¹ÈÃã¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥Æ¥£¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ ´ÅÅí¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢È©´¨¤¯¤Ê¤ë½©¸ý¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡È¤´Ë«Èþ¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡É¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Û¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡£Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤ë¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦Ê¸²½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥Ã¥µ¥àÃãÍÕ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ç¥£¥ó¥Ö¥éÃãÍÕ¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤±¨Î¶Ãã¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¥Ô¡¼¥Á¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤È¥Ô¡¼¥Á¤Î¹áÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¡Ò½©Åß¤Ë³Ú¤·¤à3¼ï¤Î¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£¡¼¡Ó
º£²ó¤Î¡Ö´ÅÅí¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¡ÖÆÃÀ½¥¢¥Ã¥×¥ë¥Æ¥£¡¼¡×¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ Ç»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ê¤É¤ÇÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Ç»¤¤¤á¤ËÞ»¤ì¤¿¹ÈÃã¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îº½Åü¤È¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¡È¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¥Æ¥£¡¼¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¹ÈÃã¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤¬ÆÃÄ§¤ÎÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡£
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ Ç»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ ÆÃÀ½¥¢¥Ã¥×¥ë¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢ËÌ²¤¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î´Å¤¤¹ÈÃã¤òÊÒ¼ê¤ËÃÈÏ§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¸ì¤é¤¦¡È¥Ò¥å¥Ã¥²Ê¸²½¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢Ìª¤ê¤ó¤´¤ÈËªÌª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¤´¤¿¤¨¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Æ¥£¡¼¡£
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ ÆÃÀ½¥¢¥Ã¥×¥ë¥Æ¥£¡¼¡×
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ À¤³¦¤ÎTEA¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤â¹ÈÃã¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥Æ¥£¡¼¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹ À¤³¦¤ÎTEA¡×¥Û¥Ã¥È¥Æ¥£¡¼3¼ï