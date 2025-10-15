»³ËÜ1¼ºÅÀ´°Åê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢¾¡¡¡ÂçÃ«¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê°ÂÂÇ
¡¡¡Ú¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï14Æü¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê7²óÀïÀ©¡ËÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤Ï¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢°ì²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¤·¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î½é´°Åê¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»4¾¡ÌÜ¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¼·²ó¤Ë4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£»î¹ç¤Ï5¡½1¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Àï¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢16Æü¸á¸å3»þ8Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¸áÁ°7»þ8Ê¬¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£