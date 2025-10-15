ËüÇîÆüËÜ´Û¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿»æÂÞ¤Ë¤âºÆÍøÍÑ¡¡¹ñÆâ¤ÇÇ¯´Ö23Ëü¥È¥ó¤âÇÑ´þ¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤ò»æÂÞ¤ä¿©´ï¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ëµ»½Ñ
¡ÖLive News days¡×¤Ç¤Ïº£½µ¡¢¡Öfor the NEXT¡×¤ò¶¦ÄÌ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿SDGs´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤ÎºÆÍøÍÑ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
2500Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¡¢13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
¤½¤ÎÆüËÜ´Û¤ÇÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»æÂÞ¤Ï¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿ÆÃ¼ì¤Ê»æ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤¬ºë¶Ì¡¦²³Àî»Ô¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À»æÂÞ¤äÉõÅû¡£
¤³¤ì¤é¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Íñ¤Î³Ì¤ò10¡ó´Þ¤ó¤À»æ¡Ö¥«¥ß¥·¥§¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»º¶ÈÇÑ´þÊª¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó23Ëü¥È¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤·¤¿Ý¯°æÂåÉ½¤Ï¤³¤ì¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢2017Ç¯¤Ë»æ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÃº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¤ò¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯°Æ¡£
ºÇ½é¤Î»îºîÉÊ¤Ï¼êºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦Ý¯°æÍµÌéÂåÉ½¼èÄùÌò¡§
»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥ÉÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»æ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤Î2Ç¯¸å¤ËÀ½ÉÊ²½¤ËÀ®¸ù¡£
Æ³Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¼è°ú¤À¤±¤Ç¤â250¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤·¤¿µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âÆÃ¤Ë¤¶¤é¤¶¤é´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÍñ¤Î³Ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»æ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤ò55¡ó´Þ¤ó¤À¥á¥é¥ß¥ó¿©´ï¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦Ý¯°æÍµÌéÂåÉ½¼èÄùÌò¡§
¼ÂºÝ»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¤¤¤«¤ËÂåÂØ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤â¤Ã¤ÈÇ§ÃÎ¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¡ÖÍñ¤Î³Ì¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»æ¤ä¿©´ï¡£
¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£