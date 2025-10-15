¡Ö¤¦¤Á¤Î3»ÐËå¡×¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´5¼ïÎà¡ª ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¤¦¤Á¤Î3»ÐËå ¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¡õ¶ÒÃå¡×10·î21ÆüÈ¯Çä
¡¡¥¿ー¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¤¦¤Á¤Î3»ÐËå ¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¡õ¶ÒÃå¡×¤ò10·î21Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤×¤ê¤Ã¤Ä»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¦¤Á¤Î3»ÐËå¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£3»ÐËå¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¤äÃ±¹ÔËÜÉ÷¤Î¶ÒÃå¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õー¤Á¤ã¤ó¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¡×¡Ö¥¹ー¤Á¤ã¤ó¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¡×¡Ö¥Áー¤Á¤ã¤ó¥ß¥Ë¥Ýー¥Á¡×¡Ö3»ÐËåÁíÊÁ¶ÒÃå¡×¡ÖÃ±¹ÔËÜÉ÷¶ÒÃå¡×¤ÎÁ´5¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)tarlin international.,co.ltd