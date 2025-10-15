½Ð²ÙÎß·×1000ËüÂæµÇ°¾¦ÉÊ¡ª¡¡¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥È¥ß¥«¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ NEO LV-N NISSAN GT-R Premium edition T-spec 2024 model¡×ÅÐ¾ì
¡¡¥È¥ßー¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥È¥ß¥«¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ NEO LV-N NISSAN GT-R Premium edition T-spec 2024 model TLV½Ð²ÙÎß·×1000ËüÂæµÇ°ÉÊ¡×¤ò2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,580±ß¡£
¡¡¥È¥ß¥«¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸(TVL)¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¥È¥ß¥«¤¬¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç2004Ç¯¤Î1·îËö¥¹¥¿ー¥È¡£°ÊÍè¡¢1970Ç¯°Ê¹ß¤Î¼Ö¼ï¤òÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¡ÖTLV-NEO¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÅ¸³«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢½Ð²ÙÎß·×1000ËüÂæ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÎß·×1000ËüÂæ¤òµÇ°¤·¤¿¥«¥éー¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤ÎNISSAN GT-R 2024 model¡£¼Â¼Ö¤ÎT－spec¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥¸¥§¥¤¥É¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ëÇö¤¤¥°¥êー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥·¥ãー¥×¤ÊÄ¦¹ï¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤ÎTLV¤Îµ»½Ñ¤«¤éºî¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤À¡£