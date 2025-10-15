»³ËÜÍ³¿¡¢9²ó111µå1¼ºÅÀ¤ÇMLB½é¤Î´°Åê¾¡Íø¡ª¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ÂÂÇ¤Ç±ç¸î¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ2Ï¢¾¡¤Î¹¥È¯¿Ê
¡ü¡¡¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡¡1¡Ý5¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¡û
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö10·î14Æü¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë²÷¾¡¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¥À¥á²¡¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï9²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ5Æü¤ÇÅ¨ÃÏ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï½é²ó¡¢ÅÐÈÄÂè1µå¤ÎÄã¤á¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò1ÈÖ¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë¿¶¤êÈ´¤«¤ì¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î2¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤êÁá¡¹¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¸åÂ³3¿Í¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÏÄ¾¸å¤Î2²óÉ½¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿17¾¡¤Î±¦ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿¤«¤é¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬4¹æ¥½¥í¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æó»à¤«¤é¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î°ÂÂÇ¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡±ç¸î¤òÌã¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï2²ó°Ê¹ß¤âÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ËÆÀÅÀ·÷¤Î¹¥µ¡¤¹¤éºî¤é¤»¤º¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²óÎ¢¤Ë¤Ï°ì»à¤«¤é¤³¤Î»î¹çºÇ½é¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÀ©ÃÆ¤Î1ÈÖ¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤òº¸Ä¾¡¢Â³¤¯2ÈÖ¥È¥¥¥é¥ó¥°¤ò¹â¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡6²óÎ¢¤«¤é¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¡¢µå¿ô97µå¤Ç4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¤Ø¡£3ÈÖ¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤òÃæÈô¡¢4ÈÖ¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤òÅê¥´¥í¤ÈÆñ¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï5ÈÖ¥Ü¡¼¥ó¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ»î¹ç½ªÎ»¡£¸½ÃÏ7·î7Æü¡¢Æ±¤¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ï1²óÅê¤²ÀÚ¤ì¤º5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉñÂæ¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë111µå¤Ç9²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ3Èï°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¡¢7Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£ÀèÆ¬ÈïÃÆ¤Ç½ÐÃ¼¤òºÃ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤ÆMLB¤Ç¼«¿È½é¤Î´°Åê¾¡Íø¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î´°Åê¤ÏÆüËÜ¿ÍÅê¼ê»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤â2004Ç¯¤Î¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁê¼ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò¹¶Î¬¤·¡¢6²óÉ½¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î1¹æ¥½¥í¤Ç¥ê¡¼¥É³ÈÂç¡£7²óÉ½¤Ë¤Ï°ì»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂçÃ«¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï°ÊÍè¡¢20ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ»³ËÜ¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£Âè1Àï¤Î¥¹¥Í¥ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤¬°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç6ÀïÁ´ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤À¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÁê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡¡£ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¤«¤é¤ÏËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ3Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¡£