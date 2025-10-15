¡Ú´ÚÎ®¡ÛBLACKPINK¡¦LISA¤¬¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Î¼Ì¿¿¥¢¥Ã¥×
BLACKPINK¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤¬¡¢Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤ÇË½·¯Ìò¤ÎÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤Ë·ÇºÜ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë13Æü¡¢Àè·î¤ËºÇ½ªÊÔ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤Î»ëÄ°¤òÇ§¾Ú¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òµó¤²¤¿¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Î»Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¥·¥§¥ÕÌò¤Î¾¯½÷»þÂåYOONA¡Ê¥æ¥Ê¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£