吉沢亮（31）が15日、都内で「ポケットモンスター」シリーズの最新作、『Pokémon LEGENDS Z−A（ゼットエー）』発売記念イベントに登壇した。

16日の発売を前に、出演する新CMが9日から放映されている。「おしゃれな街にポケモンと共存している、かっこいいCMになってうれしい」と話し、池田エライザ（29）と並んでCMのせりふ「ぜってー、おいで」を披露した。

ゲームの舞台となるミアレシティには昼と夜の二面性がある。吉沢の昼の過ごし方は「筋トレ」だと言い「仕事柄、体重を増減したりとかありますし。落ちやすいように代謝を上げておく必要があるかなと思って、筋トレはちょくちょくしてますね」と話した。一方で「仕事以外に外に出る理由がない。ずっと家でゲームしてたりするので、何か街を散策する理由が欲しい」とインドアな一面をのぞかせた。

CMのフレーズにちなんで「ぜってー」挑戦したいことを問われると「英語」と回答。「絶賛挑戦中なんですけど、役で英語の先生をやっていまして。英語のせりふも多いので練習してるんですけどなかなか難しい。これを機に英語をしゃべれるようになったら海外旅行も楽しそうだし、いいなあと思って」と話した。

今作はポケモンの進化を超えた進化「メガシンカ」も魅力の1つ。自身の“メガシンカ”前にあたる幼少期の写真がモニターに映し出されると、会場から「かわいい〜」の声が飛んだ。ランドセルを背負い、黄色い帽子をかぶったピース写真に「5、6歳じゃないですかね。入学式か」と懐かしんだ。

お笑いコンビ、オズワルドも出席した。