¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¡×À®À¥¡ÊJO1Çò´äÎÜÉ±¡Ë¡õ¶õ¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¹»Ñ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¤ÎÀ¼ ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤ØÈ¿¶Á¡ÚÅ·ºÍ³°²Ê°å¡¦À®À¥¤Î¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡ÛÌ±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢óîÆ£µþ»Ò¤È¿åÌîÈþµª¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË23»þ¡Á¡Ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅ·ºÍ³°²Ê°å¡¦À®À¥¤Î¤Õ¤ï¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬10·î14Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ææ¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¡¦À®À¥Ìò¤ÎÇò´ä¤È5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¡¦¶õÌò¤Îº´Æ£Âç¶õ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO1Çò´äÎÜÉ±¤¬¡È¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡É½÷Í¥
¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥¤¥¸¥á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿55ºÐ¤ÎÊì¡¦¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌî¡Ë¤¬¡¢Ææ¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¡¦À®À¥¤ÎÁ´¿ÈÀ°·Á¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ25ºÐ¤Î¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡¦¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤ëÎÙ¿Í¤Î»Ò¡¦¶õ¤ò°ú¤¼è¤ê¼Â»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀøÆþ¤¹¤ëÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£TVer¸ÂÄê¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢À®À¥¤È¶õ¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¡Ê¡©¡Ë¥É¥¿¥Ð¥¿»Ò¼é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¥ì¥¤¥³¤«¤é¶õ¤Î»Ò¼é¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿À®À¥¤Ï¡¢¶õ¤«¤é¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥È¥í¥È¥í¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¡£¶õ¤¬ÎÁÍýÆ°²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éÀ®À¥¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤Õ¤ï¤È¤í¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¶õ¤ÏËþÂ¤²¤ËËËÄ¥¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¶õ¤ÎÈ±¤ò´¥¤«¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃçÎÉ¤¯2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Èè¤ì¤¿¶õ¤¬Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿º¢¡¢¥ì¥¤¥³¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢À®À¥¤Ï¡ÖÊ¢¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï1¿Í¤Ç¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤Ã¤Æº¹¤·½Ð¤·¡¢¥ì¥¤¥³¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤Õ¤ÈÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¶õ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤â¤¦1¿Í¤Çºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯Èù¾Ð¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤È»£¤Ã¤¿¤®¤³¤Á¤Ê¤¯ÍÙ¤ëÀ®À¥¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¥ì¥¤¥³¤Ë¸«¤»¡¢²È¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬°î¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¿¶¤ëÉñ¤¦¶õ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÃç¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯À®À¥¤Î»Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤éÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö°ìÀ¸¸«¤Æ¤¿¤¤¡×¡Ö¥À¥ó¥¹»Ñ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Çò´äÎÜÉ±¼ç±é¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡¢ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
