¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè13ÏÃ¤¬10·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¼Â¤ÎÉã¿Æ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¿ÍÊª
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¡£¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÆüº¢¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÑ£¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Î¤¿¤á¡¢´ÇÉÂ¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤¬ÆüÃæ¤Ï¹©¾ì¡¢Ä«Ìë¤ÏÑ£¤Î´ÇÉÂ¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËèÈÕÃÙ¤¯µ¢¤ë¥È¥¤òÉã¤Î»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤äÊì¤Î¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¹Ô¤Ã¤¿¤¤ê¡¢Ìá¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¥È¥¤¬´ÇÉÂ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Æ¤º¤ë¥Õ¥ß¤Ë»ÊÇ·²ð¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Ñ£¤È¥È¥¤Î²ñÏÃ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤ª¥È¥¡¢¤ï¤·¤Ï¤â¤¦Ä¹¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¡£¤ï¤·¤¬¤ªÁ°¤ÎËÜÅö¤ÎÉã¤¸¤ã¡£¤â¤¦¤¢¤ÎÉÏË³Ä¹²°¤Ë¤Ïµ¢¤ë¤Ç¤Ê¤¤¤¾¡Ù¡Ø¤Ï¤¤¡¢¾¾Ìî¤âÌ»ÅÂ¤â¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤è¤¯¤¾¹Ô¤Ã¤¿¤¾¤ª¥È¥¡Ù¡×¤È»×¤ï¤º¡¢¥È¥¤¬Ñ£¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¡£¶öÁ³¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿¿¼Â¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¤ÎÌ»¡¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ë»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÁÄÉã¤Î¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¸ý¤ò³ê¤é¤»¤¿»ÊÇ·²ð¤é¤ËÊ°³´¤·¤Ä¤Ä¡¢¶äÆóÏº¤Ë¸þ¤Ä¾¤ê¸À¤¦¡£¡Ö¤¤¤º¤ìÅö¼ç¤Ë¤Ê¤ëÃË¤¸¤ã¡¢¤è¤¯Ê¹¤±¡£º£ÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤ª¾î¤Ï¤ª¥¿¥¨¤µ¤Þ¤¬»º¤ó¤À¡¢¸µ¤Ï±«À¶¿å²È¤Î»Ò¤¸¤ã¡£À×¼è¤ê¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é»Ò¤ò»ý¤¿¤Ì²æ¤¬²È¤ËÍè¤ëÌóÂ«¤Ç¤Î¡£¤¸¤ã¤¬¡¢¤ª¾î¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤ó¡£¤À¤±¤ó¿²¸À¤Ç¤â¸À¤¦¤Ê¤è¡×¡£¥Õ¥ß¤Ï¡¢¸ý»ß¤á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¼Õ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï»ä¤Î»Ò¤É¤â¡¢»äÃ£¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î»Ä¹ó¤µ¡×¡Ö½Å¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶äÆóÏº¤¬¤¿¤À¤¿¤ÀÉÔØâ¡×¡ÖÁ´°÷¿É¤¤Å¸³«¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢10·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ë¤Æ»ÊÇ·²ð¡¦¥Õ¥ß¡¦´ª±¦±ÒÌç¡¦Ñ£¡¦¥¿¥¨¤¬¡Ö¤¢¤Î¡×¡Ö¤¢¤Î¡×¤È¤Ê¤Ë¤«¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¸ì¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡È¤¢¤Î¤¢¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÉúÀþ²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¡È¤¢¤Î¤¢¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¥È¥¤¬Ñ£¤È¥¿¥¨¤Î»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò±£¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¤È¤ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
