¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×11·îÈ¯É½!? ¤¹¤Ç¤ËÃíÊ¸¼õÉÕ³«»Ï¤â¡© ²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡© °ÂÁ´ÌÌ¤¬Âç¤­¤¯¿Ê²½¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ï

¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢²þÎÉ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë!?
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬2025Ç¯11·îËö¤ËÂç³Ý¤«¤ê¤Ê²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤äÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢2002Ç¯7·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¡¼¤Î³×¿·¡×¤ò³«È¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë·Ç¤²¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥é¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö·ÐºÑÀ¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¯¥é¥¹¤Î¡Ö¥µ¥¯¥·¡¼¥É¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ò°ì¿·¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÊPROBOX¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¡Öprofessional¡Ê¥×¥í¤Î¡Ë¡×¤È¡Öbox¡ÊÈ¢¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ÖINNOVATION¡ÜFUNCTION¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¡¢µ¡Ç½Èþ¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¥×¥í¤ÎÆ»¶ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¡¡¥ê¥Ú¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Ã¦Ãå¼°¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ï¡ÖFUN¡ÜACTION¡áFUNCTION¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¹çÍýÅª¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤ä³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶õ´Ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¡ÊÁ´Ä¹4195mm¡ßÁ´Éý1690mm¡ßÁ´¹â1525mm¡Ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀÑºÜÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¿·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
¡¡»Ô¾ì¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÍøÊØÀ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÁõÈ÷¤È¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò±¿Å¾ÀÊ¼þ¤ê¤Ë½¸Ìó¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢É¼µÆþ¤ä¾®·¿¥Ñ¥½¥³¥óÁàºî¡¢¿©Âî¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¡¢A4¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼Î©¤Æ¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¡£
¡¡¾®Êª¼ýÇ¼¤Î°ÌÃÖ¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÂ¸µ¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥é¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤ÊÇÛÎ¸¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È1.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î3¼ï¤òÅ¸³«¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ÄãÇ³Èñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë4Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖSuper ECT¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2014Ç¯8·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡£¿·ÅëºÜ¤Î1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËSuper CVT-i¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢³ê¤é¤«¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉô¤òºþ¿·¤·¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹½Â¤¤òºÇÅ¬²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÖÂ®´¶±þ·¿ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤òÁ´¼Ö¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¼Ö»þ¤«¤éÀÑºÜ»þ¤Þ¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¹â¤¤Áà½Ä°ÂÄêÀ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¥ã¥Ó¥ó¤â·òºß¡£1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯°ûÎÁ¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¥¤¡¢Âç·¿¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¾ðÊóµ¡´ï¤Î¼ýÇ¼¾ì½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï400kg¡Ê2Ì¾¾è¼Ö»þ¡Ë¡£¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê²Ù¼¼¶õ´Ö¤ä¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Õ¥í¥¢¡¢¹¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢³«¸ýÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·ºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2018Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë°ìÉô²þÎÉ¤ò¼õ¤±¡¢¼ÖÎ¾¸åÊý¤Î»ëÇ§À¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÆâÂ¢¼«Æ°ËÉâÁ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ß¥é¡¼¤òÉ¸½à²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó2025Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤â¤è¤êÂç¤¬¤«¤ê¤Ê°ìÉô²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë¥È¥è¥¿¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¼õÃí¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö11·îËöÈ¯É½¡¢È¯Çä¤Î¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤¬°ìÉô²þÎÉ¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Ä¹4245mm¡ßÁ´Éý1690mm¡ßÁ´¹â1690mm¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â4.9m¤È¤¤¤¦¼è¤ê²ó¤·¤Î¤è¤¤¥µ¥¤¥º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤òÃæ¿´¤Ë²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¼ÖÂ®°è¤Î¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´í¸±¤òÀèÆÉ¤ß¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡×¡¢¼ÖÀþ°Ý»ýµ¡Ç½¡¢É¸¼±Ç§¼±µ¡Ç½¤ÎºÎÍÑ¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¸¡ÃÎÂÐ¾Ý³ÈÂç¡Ê¼«Å¾¼Ö¤ä±¦Ä¾»þÂÐ¸þ¼Ö¡Ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¦¥»¥ó¥¹3.0¡×¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¸½ºßÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¥¬¥½¥ê¥ó¡¢1.3¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¡¢Æ§½±¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¥æ¡¼¥¹¤Ë±þ¤¨¤ë¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê²þÄê¡Ê¥¢¥Ã¥×¡Ë¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î²Á³Ê¸þ¾å¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£