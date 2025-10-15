¥Û¥ó¥À¡Ö¡È¥ß¥Ë¡ÉNSX¡×!? ¤Û¤Ü¡È·Ú¡É¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö2¥É¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¸ø³«¡ª ¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤«¤Ê¤¤Êý¼°¤Ç¡Ö¥ê¥È¥é¡×¤â´°Á´ºÆ¸½¤ÊS660¡Ä¥ï¥¤¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÖNS660¡×¤¬¡ÖTGS2025¡×¤ËÅÐ¾ì
¥ß¥ËNSX¡¢¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤Ë¹ßÎ×
¡¡2025Ç¯9·î25Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼2025¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¡ÖS660¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¡ÖNS660¡×¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¡ÖNSX¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡NS660¤Ï¡¢·Ú¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖS660¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢½éÂåNSX¤Î°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£³«È¯¤Ï¥ï¥¤¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤¬¼çÆ³¤·¡¢ÈÎÇä¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒWONDER¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÈäÏª¤Ï2025Ç¯1·î¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡£Åö»þ¤Ï¡ÖmiNiSX660¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Äã¤¯¹½¤¨¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¡¢¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ëÉ÷¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ê¤É¡¢NSX¤é¤·¤¤Â¤·Á¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°Áõ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥¨¥¢¥í¥¨¥ó¥¸¥ó¥Õ¡¼¥É¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï³ÈÉý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉáÄÌ¼ÖÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯4·î¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢±«Å·¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²¼¤Ç2Ê¬21ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä·ÁÂÖ¤Ï2¼ïÎà¡£Ì¤ÅÉÁõ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¡Ê143Ëü±ß¡¿ÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤äNSX¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢ÅÉÁõ¡¦¼èÉÕ¡¦ÅÐÏ¿¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¡Ê250Ëü±ß¡Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NS660¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖK4-GP¡×10»þ´ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤Ë¤âTEAM WONDER¤È¤·¤Æ»²Àï¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï°ì»þ¥¯¥é¥¹2°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¤â¡¢½ªÈ×¤ËÇ³ÎÁÀÚ¤ì¤Ç¥¯¥é¥¹8°Ì¤Ë¡£¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤¯´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¸å¤â¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼Â¼Ö¤ò¸«¤Æ¤µ¤é¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¡¢NS660¤Î´°À®ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬²þ¤á¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¤·Á¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡È¥ß¥ËNSX¡É¤³¤ÈNS660¡£º£¸å¤ÎWONDER¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢NS660¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£