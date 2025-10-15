ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢13ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡ªÌó5»þ´Ö¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Ç´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢´ÚÉþ»Ñ¤ÇÎï¤·¤"µ®¸ø»Ò¥ª¡¼¥é"
10·î11Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹âÎï¡Ê¥³¥ê¥ç¡ËÂç³Ø¥Õ¥¡¥¸¥ç¥óÂÎ°é´Û¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤ÎÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¡ÖPARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] FINAL IN SEOUL¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó4500¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¡£Ìó5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï8·î¡¢¥½¥¦¥ë¡¦ÔýÃé¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Á¥å¥ó¡ËÂÎ°é´Û¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¸å¡¢²£ÉÍ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¹âÍº¡¢¥Þ¥Ë¥é¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¹á¹Á¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤È¤¤¤Ã¤¿ÆîÊÆÃÏ°è¤Þ¤ÇË¬Ìä¤·¡¢½é¤ÎÆîÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï¡¢¡ØEternal Companions¡Ù¤òÇ®¾§¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ê¡¢´ÑµÒ¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç°ìµ¤¤Ë²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£13ÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖºÆ¤Ó¥½¥¦¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¹¬¤»¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢MC¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ë¥®¤È¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤ÆÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¡£ÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤Ç¤â°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤È²á¤´¤·¤¿½Ö´Ö¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¼«¤é¤Î²ÎÀ¼¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£Â¿ºÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ÆÃ¤Ë¡ØOn My Way¡Ù¤ò²Î¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î¹ç¾§¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¤è¤ê°ìÁØÈþ¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂ¨¶½¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤ò¼õ¤±¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ ´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤Æ²ñ¾ì¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¹ç¾§¡ØLet¡Çs Go See the Stars¡Ù¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï¡¢¡ØFine¡Ù¤òºÇ¸å¤Î¶Ê¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ºÆ¤Ó²ñ¤¦¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ç¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ºîÉÊ¤äÆü¾ï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥²¡¼¥à¡¢´ÑµÒ»²²Ã·¿¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¿¼¤¤´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó20¶Ê¤Ë¤ª¤è¤Ö¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò´°Á´²Î¾§¤·¡¢²»³Ú¤È¥È¡¼¥¯¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂçÄ¹À¬¤ËÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾Æ±¤¸¡£2011Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Á±þÅú¤»¤è1988¡Á¡Ù¤äÍâÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤«¤ê¡Ù¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢°ìÌö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç®¤¤¿Íµ¤¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¹¥ÀÄÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿Í´Ö¥Ý¥«¥ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£2022Ç¯4·î¤ËÊ¼ÌòµÁÌ³¤ò½ª¤¨¤Æ½üÂâ¤·¤¿¡£