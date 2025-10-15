¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤é¤Î¤¾¤¯¡È½÷¿À¤ÎÂÀ¤â¤â¡É¡ª´Ú¹ñÈþ½÷¥Á¥¢¤Î¤¤é¤á¤¯À©Éþ¾Ð´é¡ÖRAKUTEN NONSTOP!!¡×¡ÚPHOTO¡Û
¡ÈÂÀ¤â¤â½÷¿À¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤¬Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢ÈþÂÀ¤â¤â´Ý½Ð¤·¤ÎÀ©ÉþSHOT
¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï10·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖRAKUTEN NONSTOP!!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
À¶Á¿¤ÊÀ©Éþ¤ËÀÖ¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹â¹»À¸¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ç±þ±ç¤ËÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤È¥ê¥Ü¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤Î¤¾¤¯Èþ¤·¤¤µÓÀþÈþ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È½÷¿À¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï2018Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦LG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£