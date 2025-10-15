Pixel 10 Pro Fold¤¬YouTuber¤ÎÂÑµ×À¥Æ¥¹¥È¤ÇÇúÈ¯À£Á°¤Ë¡¢¡Ö10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ½é¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥¢¥±¡¼¥¹
¥Æ¥Ã¥¯·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢JerryRigEverything¤¬¡ÖPixel 10 Pro Fold¡×¤ÎÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã¼Ëö¤¬Çò±ì¤ò¾å¤²¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£JerryRigEverything¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÂÑµ×¥Æ¥¹¥È¤ò10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
MY PIXEL 10 PRO FOLD EXPLODED -- CAUGHT LIVE ON CAMERA! - YouTube
»Ø¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖiPhone Air¡×¤Ï³ê¼Ö¤Ç90kg¶á¤¯¤ÎÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤âÀÞ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å²¿ÅÙ¤«ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ±ì¤ò¾å¤²»Ï¤á¤ëPixel 10 Pro Fold¡£
²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤¬ÌÄ¤ë¤Û¤É¤Î±ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¹õ¾Ç¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JerryRigEverything¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë»ä¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¶ËÃ¼¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼çÎ®¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÁ´¤ÆÆ±¤¸¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Pixel 10 Pro Fold¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ª¿¬¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
JerryRigEverything¤ÏÀÞ¤ê¶Ê¤²°Ê³°¤Î¥Æ¥¹¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂÑµ×À¤Î¹â¤¤Gorilla Glass Victus 2¤ò»È¤Ã¤¿³°Â¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¥â¡¼¥¹¹ÅÅÙ6¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½ý¤¬¤Ä¤»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JerryRigEverything¤¤¤ï¤¯¡¢¤³¤ì¤ÏGorilla Glass Victus 2¤ÇÄÌ¾ï¸«¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÆâÂ¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏGorilla Glass Victus 2¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ËÇö¥¬¥é¥¹¤È2ÁØ¤ÎÂÑ¾×·â¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥â¡¼¥¹¹ÅÅÙ2¤Ç½ý¤¬¤Ä¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢JerryRigEverything¤Ï¡ÖÀÞ¤ê¶Ê¤²¤é¤ì¤ë½À¤é¤«¤µ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½ý¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¥Ð¥ó¥×¤âÆ±ÍÍ¡£
ÇØÌÌ¤ä¡ÖG¡×¤Î¥í¥´¤Ï½ý¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ò¥ó¥¸¤Ëº½¤òÆþ¤ì¤ë¥Æ¥¹¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º½¤Ï¥Ò¥ó¥¸ÆâÉô¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ç¡¢º½¤òÊ§¤Ã¤¿¸å¤âÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤È²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£JerryRigEverything¤Ï¡ÖSamsung¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¡ØËÉ¿ÐÀ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤Ï°ìÀÚ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Pixel 10 Pro Fold¤Î²èÌÌ¤Ï³Î¤«¤ËËÉ¿Ð¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¥ó¥¸¤ÏÀäÂÐ¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Pixel 10 Pro Fold¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ðµ¬³Ê¤Ï¡¢IP68½àµò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JerryRigEverything¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Pixel 10 Pro Fold¤Ï»ä¤ÎÂÑµ×À¥Æ¥¹¥È¤ÇÈá»´¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£