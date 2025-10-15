CBC

ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¡ÖÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Âç²ñ¤¬¡¢´ôÉì¸©·ÃÆá»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍèÇ¯½Õ¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¡ÈÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¡É¤Î½Ð¾ì¸¢¤«¤±¤Æ¡Ä¥×¥í¥¢¥Þ63¿ÍÇ®Àï ´ôÉìŽ¥·ÃÆá»Ô

·ÃÆá»Ô¤ÎÌÀÃÒ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¤È¤¢¤¹¤Î£²Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÀÃÒ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉôÇÕ ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ To THE CROWNS¡×¡£

¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢ー¡ÖÂè66²óÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤ÎÍ½Áª¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¹ç¤ï¤»¤Æ63¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Ä«Êý¤Þ¤Ç¹ß¤Ã¤¿±«¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤ÎÍ½Áª¤Ç¾å°Ì30°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¤¢¤¹16Æü¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£