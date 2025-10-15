¸µÁðÄÅÄ®µÄ¤ÎÍºá³ÎÄê¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¹µÁÊ¤Ê¤¯ ¹õ´äÄ®Ä¹¡Ö¤Ò¤É¤¤ÑÍºá»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡×
·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¤Î¹õ´ä¿®ÃéÄ®Ä¹¡Ê78¡Ë¤ÈÆùÂÎ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤Èµõµ¶¤Î¹ðÈ¯¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Èµõµ¶¹ðÁÊ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÁðÄÅÄ®µÄ¡¢¿·°æ¾Í»Ò»á¤ÎÍºáÈ½·è¡ÊÄ¨Ìò2Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
Á°¶¶ÃÏºÛ¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸¡»¡Â¦¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÎÁÐÊý¤¬´ü¸Â¤Î10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹µÁÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦°ìµÜ½Ó²ð¡Ë
¡üÌ±»ö¡¢·º»ö¤È¤â¤Ë¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×»ÊË¡È½ÃÇ¤¬³ÎÄê
»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·°æ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹õ´äÄ®Ä¹¤Ø¤Î165Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿Ì±»öºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤â¤¹¤Ç¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë»ÊË¡È½ÃÇ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·°æ»á¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃËÀ¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¹õ´äÄ®Ä¹¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢2019Ç¯11·î11Æü¤´¤í¡¢¡ÖÄ®Ä¹¼¼¤Ë¤ÆÄ®Ä¹¤ÈÆùÂÎ´Ø·¸¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤·¤¿ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¥¥ó¥É¥ë¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¡£ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¡¢¹õ´äÄ®Ä¹¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯12·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¹õ´äÄ®Ä¹¤«¤é¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°¶¶ÃÏ¸¡¤ËÂÐ¤·¡Ö2015Ç¯1·î8Æü¤ËÄ®Ä¹¼¼¤Ç¹õ´äÄ®Ä¹¤«¤é¶»¤ä±¢Éô¤ò¿¨¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦µõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤Î¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤«¤é¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Èµõµ¶¹ðÁÊºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
Á°¶¶ÃÏºÛ¡Ê»³²¼Çî»ÊºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï9·î29Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¿·°æ»á¤¬¹õ´äÄ®Ä¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë²»À¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¹õ´äÄ®Ä¹¤¬Èï¹ð¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ö¼Â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢Ä®Ä¹¤«¤é¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÏÃ¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤Æ¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤ÎÁÜºº¤ò¸í¤é¤»¤ë´í¸±À¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿°¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿·°æ»á¤¬Áê±þ¤Î¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ5Ç¯´Ö¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡ü¹õ´äÄ®Ä¹¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤¬¤Ò¤É¤¤ÑÍºá»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡×
¿·°æ»á¤ÎÍºáÈ½·è³ÎÄê¤ò¼õ¤±¡¢¹õ´äÄ®Ä¹¤ÏÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö·º»ö¡¢Ì±»ö¤È¤âÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ò¤É¤¤ÑÍºá»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡×
¹õ´äÄ®Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿Åö»þ¡¢¹õ´äÄ®Ä¹¤äÁðÄÅÄ®¤òÈãÈ½¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬10·î15Æü¤ËÁðÄÅÄ®¤òË¬¤ì¡¢¼Õºá¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£