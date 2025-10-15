±Ç²è¡Ö¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¡×¤è¤ê¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¥êー¥Àー¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯ËþºÜ¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ªLED¤ÎÈ¯¸÷¤ä¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸µ¡Ç½¤Ê¤É¤¬ÅëºÜ
¡¡Killerbody¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡×¤ò2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï66,000±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖBumblebee¡ÊË®Âê¡§¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¥êー¥Àー¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡×¤ÎÆ¬Éô¤ò¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁõÃå¤¬²ÄÇ½¡ÊÆ¬°Ï¡§635mm°ÊÆâ¡Ë¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯Á´ÂÎ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ð¥È¥ë¥À¥áー¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ð¥È¥ë¥Þ¥¹¥¯¤äÌÜ¡¢³Û¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É³Æ½ê¤¬LED¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÖ¤ÈÀÄ¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥È¥ë¥Þ¥¹¥¯¤¬²ÔÆ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢9¼ï¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Î®¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥È¤ÎÅÀÅô¤ä¥âー¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥»¥ê¥ÕÅù¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ªー¥È¥Ü¥Ã¥È¥Þー¥¯¤òÌÏ¤·¤¿¥ê¥â¥³¥ó¡¢¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î²»À¼¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¡¢Èï¤Ã¤ÆÃý¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢Ï¢Æ°¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤¬²ÄÆ°¡¢³ÆÉô¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÂÐ±þ¤·¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤â2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¡£²Á³Ê¤Ï16,500±ß¡£
¡¡ºÙÉô¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤òÀìÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢º£¸åÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥ß¥éー¥¸¥å¡×¤ä¡Ö¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¡×¤Ê¤É¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡×¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó250mm¡ÊÆ¬°Ï 635mm°ÊÆâ¡Ë ÁÇºà¡§ABS¡¢PC¡¢¶âÂ°¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁõÃå¤¬²ÄÇ½ ¥âー¥É¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÃæ¹ñ¸ì¤Î²»À¼¥³¥ó¥È¥íー¥ë ¥âー¥É¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë±Ñ¸ì¤Î²»À¼¥³¥ó¥È¥íー¥ë ¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¥âー¥É¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë ¥âー¥É¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë2.4G¥ê¥â¥³¥ó ¥Ð¥È¥ë¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë ÀÖ/ÀÄ¤Î¥¢¥¤LED¥é¥¤¥È ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à¤Î¸ú²Ì²» ¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µー¤Çµ¯Æ° ¥Ï¥ó¥É¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥Ð¥È¥ë¥À¥áー¥¸¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡£ Ã±4ÅÅÃÓ ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡ß4¡¡¥ê¥â¥³¥ó¡ß1
¡Ú¥»¥ê¥Õ¡ÛI am Optimus Prime, leader of the autobots. Autobots, transforms and roll out. where's B-127? You must protect the planet. My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. Autobots, fall back! I found a planet that's well hidden: Earth. We will fight on. Good luck, soldier. I'll buy you some time.
¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à¡¢¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¡¢¥ß¥éー¥¸¥åÍÑ¡Ë¡×¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó250mm ÁÇºà¡§ABS
(C) 2025 TOMY. (C) 2018 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.
TM & (R) denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.
For sale in Japan only.
¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¡¢¡ÖTRANSFORMERS¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£