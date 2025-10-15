¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¤Î¹âÂ®ÌÖ¤ËÂçÊÑ²½¡© ¿·¤¿¤ÊÆîËÌ¥ëー¥È¡ÖÌ¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¡×·×²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¼¢²ì～»°½Å¤Î¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¤òÄ¾·ë¡Ú¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ»Ï©·×²è¡Û
¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÌ¾¿À¡¦Ì¾ºå¹ñÆ»¤¬½Ä¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª¡ÖÌ¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¡×¤È¤Ï
»°½Å¤«¤é¿·Ì¾¿À¹âÂ®¡¢Ì¾¿À¹âÂ®¤òÆîËÌ¤Ë·Ò¤°
Ì¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¤Î³µÍ×
¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÆ»Ï©À°È÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎºÇ½ª¶è´Ö¡ÊÂçÄÅ～¹âÄÐ¡Ë¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤ä¡¢ºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©5¹æÏÑ´ßÀþ¤äÍäÀîº¸´ßÀþ¤Î±ä¿¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃæÄ¹µ÷Î¥¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é·×²è¤Î¶ñÂÎ²½¤ò¤á¤¶¤¹¡Ö¸¡Æ¤Ï©Àþ¡×¤Ë¤â¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÌ¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¡×¤À¡£
Ì¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÌ¾ºå¹ñÆ»¤ò½Ä¤ËÏ¢·ë¤¹¤ëÆ»Ï©·×²è¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤ÎÈ¬Æü»ÔICÉÕ¶á¤«¤éÆî²¼¤·¤Æ¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹Ã²ìÅÚ»³ICÀ¾Â¦ÉÕ¶á¤Ç±Û¤¨¡¢»°½Å¸©°Ë²ì»Ô¤ÎÌ¾ºå¹ñÆ» ¾åÄÓ¿¢IC¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Áí±äÄ¹Ìó30km¤Î¥ëー¥È¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¤Î·×²è¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¥Ï¥ÖÅªÆîËÌ¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ì¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¹Âç¤Ê¡ÖÆ»Ï©¶õÇòÃÏÂÓ¡×¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì～»°½Å¤ÎÆîËÌ¼´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¡£
¹Ã²ì¡¦°Ë²ì¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÆâÎ¦Éô¤Î¹©¶ÈÃÏÂÓ¤òÊú¤¨¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ø¤ÎÊªÎ®Í¢Á÷¤¬³èÈ¯¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆîËÌÊý¸þ¡¢¤Ä¤Þ¤êÌ¾¿À¹âÂ®¡¦¿·Ì¾¿À¹âÂ®¡¦Ì¾ºå¹ñÆ»¤ÎÁê¸ßÀÜÂ³¤äËÌÎ¦ÊýÌÌ¡¦ÏÂ²Î»³¡¦´Ø¶õÊýÌÌ¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤¬ÉÏ¼å¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆàÎÉ¸©¤äÂçºåÉÜÆîÉô¤«¤éÌ¾¿À¹âÂ®¡¦ËÌÎ¦ÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¶áµ¦Æ»¡¦Ì¾¿À¹âÂ®¤äµþÆàÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ËÌ¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¤È¤¤¤¦Âè2¥ëー¥È¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÂÂÚ¤òÈò¤±¤¿°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂåÂØ¥ëー¥È¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ºß¤Î¹Ã²ì¡¦°Ë²ì¥¨¥ê¥¢¤Ï»³³ÙÃÏÂÓ¤¬Æ»Ï©À°È÷¤òÁË¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¹¤é¥¹¥àー¥º¤ËÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¥ëー¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤«ÄÌ¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ® ¿®³ÚIC¤«¤é¹ñÆ»307¹æ¤ä¹ñÆ»422¹æ¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¥ëー¥È¤Ç±ó²ó¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼ÖÉý¥®¥ê¥®¥ê¤Î¶²¤í¤·¤¤Æ½±Û¤¨¤ä½¸ÍîÆâÆ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö°Ë²ì¥³¥ê¥Éー¥ë¥íー¥É¡×¡Ö»°ÅÄºä¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È2¼ÖÀþ¤Î¼ÂÍÑÅª¤ÊÆ»Ï©¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊªÎ®¤ä¶ÛµÞÍ¢Á÷¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤Ë¤ÏË³¤·¤¯¡¢È´ËÜÅª¤Ê¹âµ¬³Ê¥ëー¥ÈÀ°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¾¿À¹âÂ®¡¦¿·Ì¾¿À¹âÂ®¡¦Ì¾ºå¹ñÆ»¤ÎÅìÀ¾3¼´¤Ï¡¢Îë¼¯»³Ì®¼þÊÕ¤Ç¤Î±«Àã¤Ê¤É¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£ºÒ³²»þ¤Ë¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö¤«¤éÊÌ¥ëー¥È¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ°ÜÆ°¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥é¥Àー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊÅìÀ¾¼´¤ò·ë¤ÖÆîËÌ¼´¡Ë¡×¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤éÌ¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¤Ï¡¢¹ñ¤¬µ¡Ç½¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö½ÅÍ×ÊªÎ®Æ»Ï©¡×¸õÊäÏ©Àþ¤Ë2018Ç¯¤Ë»ØÄê¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸³èÆ»Ï©¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»Ù¤¨¤ëÆ»Ï©¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¸¡Æ¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ªÌ¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡´üÀ°È÷¶è´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾ºå¹ñÆ»¤«¤é¤µ¤é¤ËÆî¤Ë±ä¿¤·¤Æ¡¢¶áÅ´ÂçºåÀþ¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ë¹ñÆ»165¹æ¤ÎÀÄ»³Ä®ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¡£
¹ñÆ»165¹æ¤ÏÆàÎÉ～»°½Å¤ò¤à¤¹¤ÖÅìÀ¾´´Àþ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºåÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ë¼¡¤°Âè2¼´¤Ç¡¢¹âµ¬³Ê²þÎÉ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±ä¿¶è´Ö¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢³à¸¶¡Ê¤«¤·¤Ï¤é¡Ë¡¦±§ÂË¡Ê¤¦¤À¡ËÊýÌÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆàÎÉ¸©ÆîÉô¡¢¤µ¤é¤Ë¾¾ºå¡¦°ËÀªÊýÌÌ¤«¤é¤âËÌÎ¦ÊýÌÌ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î±ä¿¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÃª¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÀè¹Ô¶è´Ö¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÌ¾¿À～Ì¾ºå´Ö¡×¤Î¸¡Æ¤¤Î¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃå¡¹¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿Ê¹ÔÃæ
Ì¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¤Î³µÍ×
ÁÔÂç¤Ê·×²è¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
°ìÈÌÅª¤ËÆ»Ï©»ö¶È¤¬Àµ¼°¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡Ö»ö¶È²½¡×¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö·×²èÃÊ³¬É¾²Á¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡Ö³µÎ¬¥ëー¥È¡¦¹½Â¤¡×¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤È´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤·¤Æ¡¢»ö¶È²½¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¤½¤Î·×²èÃÊ³¬É¾²Á¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½àÈ÷¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÊØ±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤«¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¥Çー¥¿¤òÀ°Íý¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
·×²èÃÊ³¬É¾²Á¤«¤é¤Ï¹ñ¤¬¼çÂÎ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸©¤ä»Ô¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¸½ºß¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤È»°½Å¸©¤¬ÃÏ°è¥¢¥ó¥±ー¥È¤È½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£ÃÏ°è¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï10·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£²óÅú´ü´Ö¤Ï11·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®¤äÌ¾ºå¹ñÆ»¤ÎÄÌ¹ÔÉÑÅÙ¤ä¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¸òÄÌ²ÝÂê¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ê¤É¤¬¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àµ¼°¤Ê·×²èÃÊ³¬É¾²Á¤ÎºÝ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë1²óÌÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ë¹ñ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÎ¢ÃÊ¼è¤ê¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ø¼Â¤«¤Ä¿µ½Å¤Ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤Ë10·îÃæ¤Ï¡¢Î¾¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤È¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¤¬½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¶áµ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Î»ö¶È·×²è¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¤Þ¤À¡Ö·×²è¤Î¶ñÂÎ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼¢²ì¸©µÚ¤Ó»°½Å¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¿ÊÅ¸¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¸¡Æ¤²ñ¤ä¶¨µÄ²ñ¤¬È¯Â¤·¡¢¤½¤³¤Ç·×²èÃÊ³¬É¾²Á¤ÎÊý¿Ë¤¬Àµ¼°¤ËºöÄê¡£Ç¯ÅÙ¤Ï¤¸¤á¤Î»ö¶È·×²è¤Ë¤â¡Ö³µÎ¬¥ëー¥È¡¦¹½Â¤¤Î¸¡Æ¤¡×ÂÐ¾Ý¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Ä¹¤é¤¯¡ÖÌ´Êª¸ì¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¿ÀÌ¾ºåÏ¢ÍíÆ»Ï©¤ÎÈá´ê¤Î¶ñÂÎ²½¥×¥í¥»¥¹³«»Ï¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£