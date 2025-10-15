¡ÚÆÃ¼ìº¾µ½¡Û¡È³ô¼°Åê»ñ¡É¡È¶âÍ»µ¡´Ø¡É¤«¤¿¤êÂ¿³Û¸½¶â¤ä°Å¹æ»ñ»ºº¾¼è¡Ä¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ»È¤¦¼ê¸ý¤â¡¡¸©Æâ¤ÇÈï³²Áê¼¡¤®È¯³Ð(ÀÅ²¬)
ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÇÂ¿³Ûº¾µ½Èï³²¤¬Áê¼¡¤®È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì°ËÆ¦Ä®¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë¸½¶â·×9800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ä¹ÀôÄ®¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¤Ï·×Ìó2300Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÁ÷¶â¤·¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î¾å½Ü¡¢Åì°ËÆ¦Ä®¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â·×9800Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò°ÍÑ¤·¤¿º¾µ½Èï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£